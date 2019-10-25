Сергей Жуков высказался о беременности жены

Артист откровенно рассказал о личной жизни. Он отреагировал на разговоры о том, что его супруга Регина Бурд ждет ребенка. Сергей Жуков заверил, что они с возлюбленной вовсе не против родить еще одного малыша, но пока это остается только мечтой.
"Я вам расскажу, почему рождаются слухи, что Регина в положении. У меня есть привычка на фотографиях обнимать жену, кладя руку на живот. Думаю, причина в этом", – цитирует известного певца "7 Дней". Также Сергей Жуков рассказал о жизни своей старшей дочери Александры от первого брака, которая сейчас живет в США.
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