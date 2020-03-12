"Забирает красивого мальчика и увозит": Жуков вспомнил экскурсию Киркорова по городу ангелов

Одна из рубрик шоу называется "Я никогда не". В этом выпуске нужно было рассказать про путешествие с королем российской поп-сцены. Ильич из Little Big, также принимавший участие в передаче, ни разу не проводил время с бывшим мужем Пугачевой в другом городе. А вот Сергей Жуков вспомнил экскурсию, которую ему провел артист в Америке. "Вы точно хотите услышать?" – уточнил лидер группы "Руки вверх". "Я думаю, ты тоже не хотел, но Киркоров не спрашивает, он просто забирает красивого мальчика и увозит с собой в путешествие", – пошутила ведущая. Отсмеявшись, музыкант ответил, что так и было.
Эпатажный артист предложил Жукову провести его по интересным местам Лос-Анджелеса, который также известен как Город ангелов. "Ну знаете, он любит парки развлечений. Например, "Диснейленды". Что-то такое от Майкла Джексона", – рассказывал артист. "Типа Неверленда", – парировал комик Илья Соболев.
Оказалось, Киркоров решил показать Жукову парк аттракционов Universal Studios – артист с теплотой вспомнил их поход по Голливуду. Одним из развлечений был "Дом страха", в котором обычно темные комнаты, а актеры изображают различных приведений, трупов, мумий и прочую нечисть. "Заходим, идем цепочкой – страшно! И тут начинает женщина орать, будто режут ее. Кровь аж в жилах холодеет! Оборачиваемся, а это Филипп орет", – вспоминает забавную историю лидер группы "Руки вверх".
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