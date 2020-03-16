"Настало время сказать": лишившийся яичка артист сообщил о раке

Певец Шура обратился к общественности. Он признался, что ему поставили неутешительный диагноз.

Певец Шура (Александр Медведев) прославился много лет назад, исполнив песни "Твори добро" и "Летние дожди". Также артист был замешан в скандалах. Журналисты замечали его в странных местах в неподобающем виде. Впоследствии Шура признался, что у него были серьезные проблемы с наркотиками.

Всерьез взяться за себя артист решил, когда узнал, что у него онкологическое заболевание. Ситуация была критической, потому что страшный недуг выявили довольно поздно.

"Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – отмечал Шура в интервью. Через неделю после встречи с онкологом популярный певец лежал на операционном столе в одинцовском военном госпитале. "Мне отрезали одно яичко. Ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", – заключил Шура.

Излечившись, певец избавился и от прочих зависимостей, стал активно гастролировать и сниматься в различных телевизионных проектах. Однако у Шуры опять возникли проблемы со здоровьем. И лишь сейчас артист признался, что у него снова нашли рак.

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Шура опубликовал короткое видео, на котором запечатлен с целым штатом медиков. Одна из них, вероятно, лечащий врач, назвала диагноз исполнителя. "Ну вот и настало время сказать, что мне пришлось недавно пережить! Снова я побывал в руках врачей, и снова чудо!" – объявил Шура.

К счастью, врачи сумели спасти артиста. Певец чувствует себя настолько хорошо, что на четвертый день после операции отправился на гастроли. "Около 20 лет страдал изжогой. Никогда бы не подумал, что она может иметь такие страшные последствия. Пил таблетки и не задумывался, а в итоге операция. Берегите себя!" – призвал популярный исполнитель.