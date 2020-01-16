Опухший Шура в чулках и дерзком мини шокировал народ похабным видом

Александру Медведеву, выступающему под псевдонимом Шура, в мае исполнится 45 лет. Однако в поступках он остается все таким же непосредственным ребенком. Очередная его шалость – лучшее тому подтверждение.

"Нравятся мне люди с юмором. Я и сам люблю над собой посмеяться!" – говорит Шура. И, действительно, иначе как с иронией к его очередной шалости относиться нельзя. В женских чулках, коротком дерзком мини-платье, на каблуках, с фатой – из певца получилась отличная невеста.

Это был специальный проект, который, по заверению артиста, собрал за две недели 7, 7 миллионов просмотров. "Смотреть страшно, конечно, было на самого себя, зато с момента съемок я похудел на семь килограммов", – заверил исполнитель.

Правда, не все подписчики страницы артиста в социальных сетях оценили шутку. "Лучше отпишусь и не буду видеть этот ****ц, а просто слушать Вас. В начале карьеры это была фишка, трэш. Молодость, бесшабашность... Но сейчас... Солидный мужчина (или все таки женщина), и такое поведение", "Всему есть предел", "Никто не может помешать тебе быть лесной феей. Даже если ты Александр!", "Кто продюсирует это уродство?", "Жесть как она есть", – удивлялись шокированные комментаторы.

Шура всегда умел привлечь к себе внимание нестандартным внешним видом. Он выступал в колготках, лосинах, на каблуках, без зубов. Менял цвет волос или брил их вовсе, худел донельзя и снова опухал.