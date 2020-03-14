Дочь Гузеевой изменилась до неузнаваемости после нервного срыва

Девушка пытается наладить свое душевное состояние. Она решила прибегнуть к радикальным мерам, резко сменив имидж. Результатом преображением дочь телеведущей похвасталась в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Позже фото наследницы Ларисы Гузеевой появилось в сообществе "На каблуках" в "Фейсбук".
С новой прической Ольга Бухарова стала похожа на героиню мультфильма – злодейку Круэллу Де Вилль. Мнения пользователей Сети по поводу нового имиджа девушки разделились. Одни посчитали, что стрижка и двойное окрашивание ее не портит. Другим же изменения пришлись не по вкусу.
Напомним, некоторое время назад дочь Ларисы Гузеевой пережила нервный срыв, из-за которого разгромила свою комнату. Звездной матери пришлось делать ремонт. В свое оправдание девушка призналась, что старые вещи ее угнетали.
Отметим, что Лариса Гузеева очень болезненно относится к критике наследницы в Сети. Ведущая дает отпор хейтерам, которые лезут в ее личную жизнь и семью. Не скупится акттриса и на крепкое словцо в адрес обидчиков, а то и вовсе отправляет их в бан в "Инстаграм".
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