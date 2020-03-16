Оскандалившаяся Волочкова выставила напоказ свои красные помидоры

Анастасия Волочкова снова заставила говорить о себе. Скандально известной балерине пришлось оправдываться за подарок любимого мужчины, который почему-то многим пользователям Сети очень не понравился.

Анастасия Волочкова взбудоражила общественность, когда опубликовала видео из ресторана, где ей устроили шоу с сухим льдом. В обществе мужчин артистка кричала от восторга, видя, как густые клубы белого дыма вырываются из чаши на столе.

Почему-то многие комментаторы сочли, что таким образом Анастасия Волочкова решила пропиариться на трагедии блогера Екатерины Диденко. Ее муж и двое друзей скончались прямо на дне рождения девушки, когда бросили более 20 килограммов такого же льда в небольшой бассейн.

Также пользователи Сети обратили внимание, что именно под этой публикацией Анастасия Волочкова оставила открытыми комментарии. Подписчики сочли, что таким образом балерина спровоцировала шумиху вокруг себя. В итоге артистке пришлось оправдываться. Она записала видео для всех, кто возмущался.

Анастасия Волочкова объяснила, что такой сюрприз ей устроил любимый мужчина. "Во время ужина организовал для меня хлебную лепешку с моим именем из тмина... И договорился, чтобы мне преподнесли десерт с фейерверками и паром", – рассказала балерина.

"Вы чего до меня докопались? Или не можете пережить любви ко мне мужчин и их поступков? Найдите в себе силы. Или своих любимых попросите вас радовать!" – предложила Анастасия, призвав подписчиков к благоразумию. А потом на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" выложила фотографию свежих овощей, которые ей доставили из магазина.

Артистка продемонстрировала зелень, твердые огурчики и красные аппетитные помидоры, а также выложила рецепт своего любимого супчика том ям, в состав которого входят имбирь, перец, шампиньоны, кабачки и другие ингредиенты. Интересно, что к этому посту (и ко всем последующим) Анастасия Волочкова закрыла комментарии.