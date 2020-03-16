Инфекция не отступает: Ольгу Куриленко пожирает коварный коронавирус

Ольга Куриленко проживает в Лондоне. Печальной новостью она поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Артистка рассказала, что у нее температура и слабость.
Где именно подхватила опасную инфекцию, "девушка Бонда" не уточнила. В феврале она много времени провела в США. Куриленко отметила, что сидит в изоляции дома, передает "М24".
Актриса призвала подписчиков быть осторожными и не недооценивать опасность коронавируса, сообщает телеканал "360". Фолловеры звезды Голливуда поддержали ее в комментариях. Они призвали Ольгу собраться с силами и не унывать, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Ольга Куриленко – французская модель и актриса русского происхождения. Наибольшую известность получила благодаря ролям в фильмах "Квант милосердия", "Париж, я люблю тебя" и "Семь психопатов".
Ранее коронавирусом заболели голливудский актер Том Хэнкс с супругой. Они проходят медицинское обследование. Отметим, на 16 марта в мире зафиксировано 162 687 больных коронавирусом, выздоровело 75 620, умерло 6 065 человек.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Пандемия это ,что?
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
Как давно вы на форуме?
Ничего не подарил на 8 марта