Голая Асмус показала себя в душе

После просмотра скандальной сцены фильма "Текст" поклонники узнали, что Кристина Асмус достаточно раскрепощенный человек. Но некогда неизвестная для россиян сторона актрисы теперь не вяжется с невинным образом Вари Черноус, которую сыграла Асмус в телесериале "Интерны". Именно поэтому к Кристине в инстаграм-аккаунт заходят хейтеры и "набрасываются" на актрису за любой намек на эротику.
Но сама актриса продолжает относиться с иронией на нападки со стороны злопыхателей. Очередную публикацию в "Инстаграм" Асмус сопроводила черно-белым снимком из душа. Видно, что на Кристине нет нижнего белья, а значит можно смело писать нравоучительный комментарий, посчитает среднестатистический хейтер.
Но не тут то было. Актриса все сделала сама и подписала снимок ироничными хештегами, составленные из ранее полученных комментариев.
"После "Текста" не отмыться; Не завидую Гарику; Крис, делом займись; Верните Варю; Покормите Кристину", – подписала Асмус публикацию.
Видимо поэтому под фотографией видны, в основном, положительные комментарии. Поклонники остались довольные юмором Кристины. Кто-то даже предположил, что хештеги писал муж Кристины Гарик Харламов.
"Я не знаю, что круче – фото или хештеги", "Само очарование", "Просто прелесть", "Очень красивая фигура", – написали поклонники.
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