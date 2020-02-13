Лазарев странно отреагировал на возвращение Ветлицкой

Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя почти три десятилетия после ухода. Отечественные знаменитости высказались на ее счет.

Наталья Ветлицкая не выступала 28 лет. И вот сейчас, спустя годы молчания, спела на концерте Big Love Show. Артистка исполнила свой нестареющий хит "Посмотри в глаза". 55-летняя певица предстала перед публикой в эффектном серебристом коротком платье с декольте. Завершили образ высокие сапоги и уложенные в прическу светлые волосы с выкрашенной в розовый цвет прядью.

Журналисты спросили у представителей отечественного шоу-бизнеса, как они относятся к возвращению Натальи Ветлицкой. Певица Анжелика Варум не смогла скрыть восторга. "Наконец-то! Одна из моих любимых тихих певиц. Она, конечно, восхитительна", – призналась певица.

Шоумен Александр Ревва тоже симпатизирует гламурной блондинке. "Очень харизматичная, очень свободная, сексуальная, утонченная", – рассыпался в комплиментах он. А вот певец Сергей Лазарев отреагировал как-то странно. Он не выразил особой радости, а разразился целой назидательной тирадой. Популярный исполнитель указал на то, что Наталье Ветлицкой следует брать во внимание современные реалии, ведь многое изменилось.

"У многих артистов старой закалки как рас осталась старая закалка и не всегда они готовы в новых реалиях существовать. Они все думают, что все так же, как и там 20 лет назад. на самом деле все изменилось: и подход к музыке, и сама музыка, и способ донесения музыки", – высказался Сергей Лазарев. При этом он ни слова не сказал о Наталье Ветлицкой.

Кстати, сама артистка заявила в беседе с МУЗ-ТВ: "У меня нет ощущения, что какой-то перерыв был, я прям как рыба в воде".