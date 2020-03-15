58-летняя Сябитова категорически отказалась от мужской ласки из-за денег

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова олицетворяет для россиян эталон самодостаточной женщины. Укоренившийся в головах соотечественниц образ несокрушимого патриархата знаменитости не близок.
На насущную тему Сябитова порассуждала в своем "Инстаграм". Роза убеждена, что уже не встретит "настоящего мужчину". Точнее, ей и не нужно искать для себя надежного спутника.
Дело в том, что, по мнению напарницы Ларисы Гузеевой, тот самый пресловутый "настоящий мужчина" не позволит ей самореализоваться и заработать денег. А всего того, что необходимо, Роза Сябитова может добиться сама.
Ведущая спросила мнение своих подписчиков по данному вопросу. Большинство пользователей Сети разделили точку зрения кумира.
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