Бросила от досады: Гагарина не сдержалась на шоу после слухов о разводе

Сейчас трое наставников: Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе – посредством так называемых слепых прослушиваний отбирают участников в свои команды. Эксцесс случился сразу после выступления конкурсанта из Ташкента Диярбека Нуруллаева. Юный исполнитель спел легендарную песню французской артистки Мирей Матье Pardonne-Moi Ce Caprice D'Enfant.
Диярбек так легко брал высокие ноты своим звучным голосом, что, по всей видимости, наставники сочли, что выступает не мальчик, а девочка. Во всяком случае, когда песня закончилась, а к конкурсанту никто из сидящих в заветных красных креслах не повернулся, Полина Гагарина, взглянув на ребенка, не смогла сдержать досады и бросила блокнот на стол.
"Я так и знала!.." – воскликнула расстроенная артистка, а затем встала и подняла упавший со столика блокнот. "А вы что сидите?" – обращаясь, вероятно, к Басте и Валерию Меладзе, бросила Полина Гагарина.
Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) признался, что просто не понял, что песню поет именно мальчик, а не девочка. С ним оказался солидарен и Валерий Меладзе. Полина Гагарина попросила прощения у Диярбека Нуруллаева, признавшись, что наставникам тяжело разобраться, кто есть кто, ведь они сидят спиной к конкурсантам.
А Вакуленко, обращаясь к юному артисту, отметил, что тому стоило петь чуть ниже, чтобы они поняли, что выступает именно мальчик. Впрочем, судя по восторженной реакции зала, Баста высказал убеждение, что Диярбек и так понимает, насколько хорошо он спел. "Я думаю, зрители, которые будут смотреть позже, будут очень нас ругать, и правильно сделают", – заключил Баста.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Полина Гагарина разводится с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Поводом послужило, по мнению пользователей Сети, якобы слишком сухое поздравление артистки мужа с днем рождения.
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