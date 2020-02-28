"Идиотка": муж Гагариной отреагировал на слова о разводе

Интернет-пользователи упорно распространяют слухи о том, что певица Полина Гагарина рассталась с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым. Мужчина прокомментировал эти данные.

В сентябре 2014 года Полина Гагарина вышла замуж за Дмитрия Исхакова. С тех пор в Сети то и дело появляется информация о том, что пара распалась, хотя весной 2017 года популярная исполнительница родила дочь Мию.

В интернете снова заговорили о разводе Гагариной и Исхакова, после того как певица поздравила супруга с днем рождения. Полина опубликовала его фотографию (на снимке Дмитрий демонстрирует обручальное кольцо) и написала: "С днем рождения #хмурыймуж (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Самое главное будь здоров🎉 Самый крутой папа👨‍👦‍👦 крутой фотограф крутой муж❤️ Как хорошо, что в нашей семье, с чувством юмора все в порядке так держать".

В комментариях к инстаграм-посланию Гагариной фанаты отметили, что артистка подозрительно холодно поздравила Исхакова. Якобы это косвенно свидетельствует о том, что они расстались.

"Полина, все ж знают что развелись)) ну что за мода, в интаХраме врать... Сочувствую. Бывшего с Днем Рождения", – высказалась подписчица. Гагарина ничего ей не ответила, зато не стал молчать Исхаков. "Себе посочувствуй. Идиотка", – отрезал фотограф, которого, по всей видимости, слухи о разводе раздражают.

Отметим, что певица о личной жизни не распространяется. Вторую беременность Полина старательно скрывала чуть ли не до самых родов. Позже она призналась, что сильно поправилась, ожидая ребенка, и страшно переживала. Гагарина до сих пор не показывает лицо дочери, снимая девочку либо сзади, либо вполоборота.