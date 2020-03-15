Волочкова показала кусок нового мужика после травли в Сети

Внимательные подписчики постоянно ищут на фотографиях балерины подсказки, которые помогут им получить информацию о таинственном спутнике танцовщицы. По всей видимости, Анастасия Волочкова решила поощрить их попытки и опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором видна часть тела ее избранника.
На фотографии запечатлена сама артистка, сидящая за столом в красном костюме. Напротив нее находится букет белых роз, а справа – массивные рука и плечо мужчины. Можно также предположить, что на нем надета белая рубашка.
"Когда рядом плечо", – пошутила Волочкова.
Под публикацией она разместила такие теги, как "любовь" и "счастье". По ним можно понять, что рядом с женщиной действительно находился ее возлюбленный.
Ранее Анастасия Волочкова подверглась травле в Сети. Неизвестные критиковали каждое ее движение, особо "смакуя" ее любимые шпагаты. Балерина выразила уверенность, что кампанию против нее развернул бывший муж – Игорь Вдовин.
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