"Почти Волочкова": лежащую с задранной ногой на улице Собчак распекли

Телеведущая выложила в "Инстаграм" снимок, на котором продемонстрировала эффектную растяжку. Ксения Собчак легла на пирсе в голубом костюме, который фолловеры сравнили с пижамой.
Снимок сделан в солнечный день на фоне океана. Поднятой ногой звезда решила подбодрить россиян на фоне изменения экономической ситуации в мире. "Я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет", – написала под фото Ксения Собчак.
Фолловеры оценили юмор светской львицы и поинтересовались у нее, где лучше хранить деньги. Были и те, кто раскритиковал ведущую за неоригинальность позы. Ее сравнили со знаменитой балериной. "Почти Волочкова", – отметил один из подписчиков Ксении Собчак.
Напомним, ранее журналистка в своем микроблоге эмоционально отреагировала на новости об уровне распространения эпидемии коронавируса в России. Ведущая не может поверить, что в нашей стране ситуация лучше, чем в Италии.
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