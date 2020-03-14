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"Ноги зачем побрили?": Петросян шокировал интимными снимками

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Евгений Петросян перестал стесняться своих отношений с молодой помощницей. Сейчас мужчина отдыхает с возлюбленной в Дубае. 
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Раньше сложно было отыскать в инстаграм-аккаунтах Татьяны Брухуновой и юмориста снимки в одинаковых локациях, зато теперь их предостаточно. Пара разве что пока не опубликовала совместный снимок.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Пару дней назад артист выложил кадры с пляжа. На них он позирует без футболки, демонстрируя миру голый волосатый торс. Евгений Петросян мечтательно подписал снимок, заметив, что после "напряженки" отдыхать полезно. Не все оценили обнажение от 74-летней знаменитости. 

Накануне звезда эстрады решил ответить хейтерам и опубликовал новый неоднозначный снимок. Мужчина на фотографии запечатлен на фоне желтого песка и воды, тело он все же прикрыл белой рубашкой, а голову защитил от пекла шляпой. Знаменитость написала в посте, что некоторые упрекнули его в оголении, поэтому он и решил приодеться. 

Однако многих удивила невероятная гладкость ног Евгения Петросяна – они аж блестят на солнце! "А ноги зачем побрили?" – уточнили некоторые подписчики. "Какие ножки!", "А где же колготы?", "Не, так не пойдет, ноги тоже надо прикрыть", – написали фолловеры. 

Автор: 14 марта 2020, 15:14
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