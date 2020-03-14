"Ноги зачем побрили?": Петросян шокировал интимными снимками

Раньше сложно было отыскать в инстаграм-аккаунтах Татьяны Брухуновой и юмориста снимки в одинаковых локациях, зато теперь их предостаточно. Пара разве что пока не опубликовала совместный снимок.
Пару дней назад артист выложил кадры с пляжа. На них он позирует без футболки, демонстрируя миру голый волосатый торс. Евгений Петросян мечтательно подписал снимок, заметив, что после "напряженки" отдыхать полезно. Не все оценили обнажение от 74-летней знаменитости.
Накануне звезда эстрады решил ответить хейтерам и опубликовал новый неоднозначный снимок. Мужчина на фотографии запечатлен на фоне желтого песка и воды, тело он все же прикрыл белой рубашкой, а голову защитил от пекла шляпой. Знаменитость написала в посте, что некоторые упрекнули его в оголении, поэтому он и решил приодеться.
Однако многих удивила невероятная гладкость ног Евгения Петросяна – они аж блестят на солнце! "А ноги зачем побрили?" – уточнили некоторые подписчики. "Какие ножки!", "А где же колготы?", "Не, так не пойдет, ноги тоже надо прикрыть", – написали фолловеры.
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