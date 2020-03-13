Коронавирус добрался до Петросяна

Страх заразиться коронавирусом захватил большинство населения земного шара, даже звезды не могут устоять под шквалом бесконечных сообщений о китайской заразе. Многие знаменитости в панике скупают защиту и запасаются продуктами. Другие же, наоборот, не боятся ничего и продолжают вести активный образ жизни.
Евгений Петросян отказался от масок и прочих средств безопасности, так как считает, что в этих мерах нет никакого смысла. Артист посоветовал лучше соблюдать элементарные правила гигиены. Он уверен, что всеобщая паника родилась из-за того, что коронавирус – непонятная штука. Именно неизвестность и пугает народ, приводит слова артиста Teleprogramma.pro со ссылкой на "Собеседник".
Евгений Ваганович слышал, что во многих странах уже началась паника, и люди сметают с полок магазинов все доступные продукты, чтобы отсидеться дома и не подхватить опасную заразу. Однако он признался, что старается не поддаваться и не обращает внимания на всеобщую истерию. Мужчина продолжает жить по-прежнему – отдыхает, проводит концерты и не собирается менять планы.
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