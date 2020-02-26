"В записках о здравии первое имя – Евгений": Степаненко молится за Петросяна

Артистка была замужем за Евгением Петросяном 33 года, в 2018 году пара развелась. Юморист уже успел жениться на своей помощнице Татьяне Брухуновой, а также сменить имидж. Бывшая супруга, впрочем, не отстает. Женщина похудела почти на 40 килограммов и готовится выпустить свое новое шоу на одном из центральных каналов. Елена Степаненко рассказала, что теперь может многое себе позволить, например, пойти в храм хоть в пять утра. Также у нее появилось время, чтобы открыть себя: артистка делится, что стала больше читать, слушать, путешествовать по России и святым местам. "Я не могла делать этого в семейной жизни: надо было приготовить завтрак, собрать, проводить, приготовить обед", – сетует женщина.
Еще у юмористки скоро стартует авторская передача на "России-1" под названием "Елена Степаненко приглашает". Среди гостей – знаменитости, с которыми артистка будет разыгрывать веселые сценки. Ведущая также примерит на себя различные образы. "И конечно, сама буду выступать: покажу мини-сценки, прочитаю монологи и спою. Будет такая музыкальная мозаика", – откровенничает Елена.
Женщина совершенно не чувствует себя одинокой. Оказывается, у артистки много подруг. "Мы с девчонками собираемся, а после кино идем в кафе. Весело болтаем и отлично проводим время", – рассказывает Степаненко. Также юмористка признается, что довольно набожная. У нее даже есть батюшки, с которыми она "на молитвенной связи". Несмотря на развод, артистка продолжает думать о благополучии Евгения Петросяна. "Как было, так и есть: в записке о здравии первым пишу имя Евгений", – цитирует Степаненко Woman's Day.
Женщина не отрицает, что в ее жизни может появиться человек, с которым она захочет создать семью. Однако пока, по мнению Елены, прошло слишком мало времени, ведь она так долго прожила с одним мужчиной.
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