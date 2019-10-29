Катя Варнава удивила россиян своей развязностью

На кадрах актриса довольно развязно танцует на концерте поющей телеведущей Иды Галич. Она энергично двигается перед камерой и прыгает по залу.
Катя Варвава просто убила поклонников своей непосредственностью, темпераментом и пластикой. Подписчики не стали скрывать восхищения от эмоциональных танцев теледивы и признались, что завидуют ее раскрепощенности.
Фолловеры с удовольствием наблюдали за тем, как знаменитость отрывается и сами зарядились ее позитивной энергией. "Вызывайте мне скорую!", "Пою вместе с вами!", "Как всегда шикарно!", "Красава!", "Как всегда убойно", "Катя, это шедевр!", — оценили танец Кати Варваны пользователи соцсети.
Отметим, артистка занимается хореографией и часто выкладывает ролики со своими танцами. Посты Кати Варнавы неизменно собирают сотни тысяч просмотров и море "лайков".
Справедливости ради стоит добавить, что многие в последнее время критикуют внешность актрисы. Так, ряд пользователей Сети считают, что Катя Варнава слишком сильно похудела и злоупотребляет косметическими процедурами, из-за чего стала выглядеть неестественно.
Напомним, ранее хейтеры разнесли Катю Варнаву за новый образ: звезда предстала с темными афрокудрями. "Чем дальше, тем больше на транса похожа", "Тихий ужас", "Какая-то неестественная. Как кукла восковая!" – раскритиковали актрису злопыхатели.
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