Отец звездной блогерши Инстасамки обвинил дочь в воровстве

Дарья Зотеева, более как Инстасамка, решила рассказать детали личной жизни. В ютуб-шоу AgentShow Land Насти Ивлеевой блогер поделилась историей трудных отношений с отцом. Девушка не может достучаться до родителя и завоевать его доверие.
Отец Дарьи не хочет общаться, потому что считает ее способ заработка сомнительным. Он не одобрил решение дочери бросить школу ради карьеры. Зотеева забрала документы из общеобразовательного учреждения и уехала из Тюмени в Москву. "Он считает, что зарабатывание денег на своей популярности – это воровство", – рассказала Инстасамка.
Сейчас основной доход блогеру приносит музыка. В 2019 году девушка выпустила сразу два альбома. Композиции Инстасамки написаны в стиле хип-хоп. Зарабатывать на рекламе Зотеева перестала, поскольку не хочет размещать сомнительные публикации.
Напомним, что Дарья Зотеева стала ведущей нового шоу "Битва престолов" вместе с актрисой Настасьей Самбурской и голограммой Людмилы Гурченко.
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