"Самое большое шоу в мире": продюсер "Дома-2" запустил новый странный проект

Автор таких хитов телевидения, как "Окна" и "Дом-2" рассказал, что теперь любой россиянин сможет побороться за трон и стать королем или королевой. Съемки уникального для нашей страны проекта уже стартовали. "Самое большое шоу в мире, друзья", – отметил Игорь Комиссаров.
По его словам, на кастинг пришло порядка десяти тысяч человек, но он выбрал только 24 лучших. "Посмотрите, какие красавчики сидят – красивые, фактурные, молодые", – похвастался шоумен. Также отмечен невероятный ажиотаж со стороны желающих – каждый час поступает от 50 до 100 заявок.
Как заявил создатель скандальных реалити на российском телевидении, он намерен попасть в Книгу рекордов Гиннесса со своим новым проектом. Продюсер отметил, что уже подал заявку на признание рекорда в престижный список.
Для зрителей Игорь Комиссаров также подготовил много сюрпризов. К примеру, недавно он шокировал общественность громким заявлением, якобы "воскресит" Людмилу Гурченко с помощью современных технологий, чтобы та вела "Битву престолов". Но и это еще не все. Также общаться с героями по ту сторону экрана будет скандальная актриса Настасья Самбурская и звезда "Инстаграм" Дарья Зотеева, более известная под ником "Инстасамка".
Премьера намечена на 14 февраля. Специально для съемок были построены колоссальных размеров декорации, имитирующие средневековые замки.
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