Логово каннибалов: прошедшая тайный обряд в Перу Боня предостерегла народ

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Пятница
13 марта
Лента новостей
14:57
"Коробит": Путин прокомментировал многомиллионные зарплаты топ-менеджеров
14:52
Жуткий ураган разрушает Москву: поваленные деревья, травмы и смерть
14:20
Проблемы с головой оказались причиной бесплодия у женщин
14:13
Стало известно о порочной связи Дмитрия Маликова со звездой сериала "Магомаев" Ириной Антоненко
13:35
Мощный ураган в Москве начал убивать людей
12:25
Врачи сообщили о новой "эпидемии" в России
12:16
Привыкли к бесплатному: Жигунов приложил россиян
11:47
"Дикое удовольствие": звезда сериалов "Кухня" и "Корни" Богатырев избавляется от тревог
11:45
15 лет сторожит могилы хозяев: в России нашли самого верного пса
10:55
"Паника сметает и сносит все человеческое": Кяро о коронавирусе и съемках "Эпидемии"
10:37
Доктор Мясников назвал способы защититься от вирусов без лекарств
10:35
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
10:33
Роспотребнадзор дал россиянам советы по улучшению сна
10:19
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
10:01
Россия закрыла границы для итальянцев из-за коронавируса
09:43
Премьера Канады отправили на карантин из-за подхватившей коронавирус жены
09:27
Российские работодатели не поддержали штрафы за курение
09:09
Размах эпидемии коронавируса во Франции привел Макрона в ужас
09:06
ВОЗ назвала способ остановить пандемию коронавируса уже к лету
09:02
Ведущая Первого канала откровенно о жизни с особенным ребенком: Нельзя опускать руки
08:48
"Нулевой пациент": в Китае нашли первого заразившегося коронавирусом
08:39
Проснулись раньше времени: названы самые опасные виды клещей
08:34
"Полное ***": песня Little Big для "Евровидения" вызвала отвращение
08:24
Не Варум: счастливый Агутин обнародовал фото любимой женщины
08:22
Ученые обнаружили неожиданную пользу сидения на корточках
07:58
Нефть утянула рубль за собой на дно
06:43
"Полный отстой": сменившему Шепелева Еремееву дали под дых
04:24
Сумасшедшая фанатка порезала Жукова на концерте ради приворота
02:17
Бородина в одних в трусах выскочила на мороз
00:03
"Должен был думать о последствиях": известная певица врезала оскандалившемуся Джигану
22:02
Разоблачена опасная ложь о коронавирусе
22:01
В московском автосервисе произошел пожар
21:46
"Сестричку" Исаеву сняли в кофточках покойницы Началовой
21:45
Тотальное обнищание: предсказаны страшные последствия коронавируса для россиян
21:42
Трамп запретил европейцам въезд в США из-за коронавируса
21:24
Обнародован список наиболее опасных смертельных болезней
21:14
В Томске водитель отечественного авто наехал на ребенка
20:35
Житель Подмосковья зарезал пенсионера в пьяной ссоре
20:13
Выявлены новые случаи заражения коронавирусом в России
19:58
"Забирает красивого мальчика и увозит": Жуков вспомнил экскурсию Киркорова по городу ангелов
19:36
Под Москвой в лесу мужчина с ребенком нашли человеческие кости
19:26
Храбрость и вера: Шойгу объяснил значимость строительства Главного храма ВС России
18:59
Изможденная борьбой с раком Заворотнюк сверкнула розовым лифчиком
18:58
Три в ряд: самая популярная игра современности
18:19
В театре МДМ пройдут заключительные показы рок-мюзикла "TODD"
18:11
Появилась информация об отмене ЧМ-2020 по хоккею из-за коронавируса
18:10
"Между жизнью и смертью": врач сделал жуткое признание об эпидемии коронавируса
17:53
"Нам скоро есть будет нечего!": муж отчитал пронырливую Летучую
17:32
Военный эксперт оценил ход перевооружения армии и флота России
17:26
Обдерет как липку: что достанется Самойловой после развода с Джиганом
17:24
Лолита Милявская странно себя повела в разводе с молодым мужем
17:16
Плюнувший на пандемию коронавируса Кержаков намерен летать в зарубежные страны
16:56
"Пластыречки на сосочках": странный вид Собчак вызвал оторопь
16:38
Пострадали дети: в Приамурье подросток устроил стрельбу в школе
16:33
"Что она творит?!": мать пришла в ужас от действий Леры Кудрявцевой
16:20
Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Тома Хэнкса
16:14
"Хочется все разнести": порвавшая со спокойным Богомоловым Мороз ушла в отрыв
16:03
Mercedes GLC 300: Весна начинается здесь
15:57
Борисов сорвался на наследницу Мордюковой в эфире "Пусть говорят"
15:56
Мать показала разбитого инсультом молодого актера Янина
15:46
В Театре Эрмитаж пройдет самая экстравагантная оперная премьера сезона
15:46
В детском саду под Москвой воспитательница избила ребенка
15:24
Не нефть и газ: Володин назвал главное преимущество России
15:20
Звезды рыдают: Никас Сафронов стал жертвой проклятого коронавируса
15:16
Concord Orchestra меняет мир к лучшему
15:13
"Как анорексичка": болезнь Заворотнюк страшно отразилась на ее дочери
15:10
Бесплодие? Мужчин перепугали данными о новой опасности коронавируса
15:07
"У меня на руках": Ляйсан Утяшева рассказала о смерти матери
15:06
"За какие заслуги?": в Кремле не стали награждать умершую Началову
14:48
В двух столицах пройдет премьера нового мюзикла "Дон Жуан. Нерассказанная история"
14:40
"Появляется шанс наладить жизнь": Миронова о свалившихся на голову миллионах
14:31
"Прошу с пониманием отнестись": Мишустин рассказал о заражении коронавирусом
14:29
Российским детям разрешат ездить без билетов
14:24
Наталью Андрейченко задержали полицейские в Мексике
14:09
Заподозренный в изменах Меладзе посоветовал детям грамотно распределять время на женщин
13:59
Участники выставки кошек "Кэтсбург" установили новый рекорд России
13:56
"Очень симпатичный": Андрея Малахова приметили с маленьким сыном
13:52
В Кремле не исключили отмену парада Победы из-за коронавируса
13:41
Отказался выходить к людям: у Лукашенко заподозрили коронавирус
13:36
Воровал у покойников: на Урале осудили санитара морга
13:30
"Это же дети смотрят!": Самбурскую пристыдили за фотосессию для взрослых
13:21
"Беременна от Крида": Клава Кока призналась в отношениях с известным музыкантом
13:20
"Лучше, чем Тамара в те времена": сыгравшую Синявскую в сериале "Магомаев" актрису назвали слишком красивой
13:03
"Мы лесбиянки и живем теперь вместе": объявившая о разводе Муцениеце показала подругу
12:48
"Пришел из России": сенсационное заявление о происхождении коронавируса
12:44
"Дикая боль": Савичева отменила гастроли из-за серьезных проблем со здоровьем
12:27
Ценителей handmade приглашают на арт-ярмарку Happy market
11:59
Наргиз Закирова рассказала о вскрывшейся связи с Виктором Дробышем
11:56
"Держите его семеро!": участники "Дома-2" устроили побоище в эфире
11:56
Особенный сын сравнил Бледанс с курицей
11:40
Ученые из США нашли самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
11:25
"Ужасно обидела": бывший зять откровенно об отношениях с Людмилой Гурченко
11:23
Все магазины и кафе Италии закрыли из-за коронавируса
11:17
Изменившуюся до неузнаваемости Гагарину не приметили в московском метро
11:12
Взлетит до 80 за доллар: экономисты предрекли рублю неутешительную судьбу
11:07
"Всегда влюбляюсь в своих партнеров": Никифорова о романе со звездой сериала "Султан моего сердца"
10:56
Четыре человека сгорели заживо при пожаре в Бурятии
10:32
Сообщившая о свадьбе Юлия Высоцкая довела до слез родного деда
10:30
Партнер Криштиану Роналду заразился коронавирусом
10:29
Little Big рассказали о песне для "Евровидения"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Предрекший кризис в 2008 году экономист рассказал о новом мировом потрясении
Американский сенатор заразилась коронавирусом
Партнер Криштиану Роналду заразился коронавирусом
Сообщившая о свадьбе Юлия Высоцкая довела до слез родного деда
Фармацевты предупредили россиян о росте цен в аптеках из-за падения рубля
Little Big рассказали о песне для "Евровидения"
Шоу-бизнес

Логово каннибалов: прошедшая тайный обряд в Перу Боня предостерегла народ

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya/
Виктория Боня стала гостем программы "Прямой эфир". Ведущая рассказала Андрею Малахову о своем опыте мистической поездки в Южную Америку.
прочитано 535 раз

Бывшая участница "Дома-2" отправилась в джунгли Перу, чтобы пройти древний обряд самопознания. Девушка взяла с собой маму и сестру, а также персонального шамана, который ей и посоветовал пережить подобный опыт. Стоит отметить, что сейчас тайные церемонии набирают бешеную популярность среди богатых и знаменитых. Например, недавно дочь Любови Успенской вернулась из Южной Америки после ритуала "Аяваска", который якобы должен просветлять разум. Однако вместо этого девушка превратилась в неадекватную истеричку. Виктория Боня решилась рассказать о своем опыте, чтобы предостеречь желающих познать тайны с помощью древних ритуалов. Также телеведущая в студии "Прямого эфира" призналась, что заставило ее после 40-го дня рождения отключить телефон, удалиться из соцсетей и отправиться в логово каннибалов. 

ПО ТЕМЕ

Мечтающая набрать вес Боня днями морила себя голодом

Старые руки пропавшей Бони вызвали пересуды

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

"Мой шаман меня спрашивает, куда ты хочешь поехать: в джунгли Перу или далеко в джунгли, где типа каннибалы. Ну сейчас их типа не существует, но вот предки были каннибалами. Я сказала, что, конечно же, в самые глубочайшие джунгли, поедем туда", – начала историю Боня. Андрей Малахов отметил, что фраза "мой шаман" звучала так же просто, как и "мой гинеколог" или "мой адвокат". Модель уверила, что колдун – самый близкий человек для того, кто решился пережить "природный" опыт излечения и очищения. "Есть и недошаманы, я их так называю, которые делают аяваска-пати – это очень опасно. И мы знаем, что очень много людей пострадало, это очень опасно", – уточнила Виктория. 

Путь телеведущей к просветлению был длинным: три перелета, заплыв по "горячей" реке, проход по джунглям, и вот, наконец, вся команда дошла до затерянной в лесах небольшой деревни. Специально для обряда все участники церемонии "постились" – исключили из рациона всю животную пищу. Однако мама Виктории все же позволила себе бургер с мясом – это обернулось для нее неприятными последствиями. Галина Боня в студии "Прямого эфира" заявила, что отправилась на подобный ритуал специально, чтобы убрать внутренние блоки. "Мне по возрасту уже надо было – избавиться от лишнего груза прошлого", – поделилась женщина. 

"Первая реакция, которую я вижу на экране, – это шок", – вступил в обсуждение главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Отдаленные последствия подобных практик – шизофреноподобные психозы, отметил доктор. Оказалось, что многих привозят в Россию из Перу на лечение в совершенно неадекватном состоянии именно после принятия местных зелий. Однако Виктория Боня решила поспорить. 

"Я сделала 15 церемоний за всю свою жизнь, я делаю это десять лет. Нет никакого транса. Под аяваска с открытыми глазами видишь все так, как есть. И только тогда, когда закрываешь глаза, у тебя открывается третий глаз", – призналась телеведущая. 

Эксперты в студии пытались доказать, что подобные заигрывания с сознанием слишком опасны, а польза их не доказана. В целом пережившие "тайные" обряды не отрицали возможные риски, но настаивали на том, что это оправдано. Например, дочь Любови Успенской после опыта с "Аяваской" боится, что к ней через телефон придет дьявол, поэтому повторять подобное не стоит, даже если вас уверяют, что рядом "опытный шаман". Главный нарколог страны заметил, что, возможно, у Виктории Бони уже есть зависимость от зелья. 

Автор: 13 марта 2020, 13:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боня в восторге от объятий Плющенко

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Богатые сходят с ума и бесятся с жиру. Взяла бы ту же мамашу и сестру и поехали бы в детский дом просто тупо помочь людям в уходе и заботе от сиротах. Твой шаман хорошо заработал, но мозг тебе не вставил. Мало того, что ты дура так еще огласила это на весь свет. Теперь ясно почему тебя бросил миллионер.
Фока
Ответить
Большего бреда не слыхал. Что эта полу-девушка курила??
1

Популярные темы форума

Политика

СМИ: Владимир Путин назвал имя преемника
Путин неожиданным решением поставил крест на мечте украинцев
Экстренная эвакуация: сообщается о бегстве Порошенко с Украины
Захарова спустила итальянцев с небес на землю после призыва не ездить в Россию из-за коронавируса

Шоу-бизнес

Расставшийся с Муцениеце Прилучный шокировал окровавленным лицом
Ушедшего с Первого канала Шепелева заметили в клубе для женщин
Логово каннибалов: прошедшая тайный обряд в Перу Боня предостерегла народ
Шукшина рассказала об аутизме после появления маленького внука

Проишествия

"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

Изможденная борьбой с раком Заворотнюк сверкнула розовым лифчиком

Дочь актрисы рассказала о невыносимой боли
Шоу-бизнес

Не Варум: счастливый Агутин обнародовал фото любимой женщины

Мужчина оставил трогательное сообщение
Шоу-бизнес

Не вызывает симпатий: россияне разнесли нового ведущего "На самом деле"

Новым ведущим стал актер Тимур Еремеев
Шоу-бизнес

Плотный и мохнатый: раздевшийся Петросян вызвал омерзение

Юморист с молодой женой отправились отдыхать

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 марта
Гороскоп на сегодня, 11 марта
Гороскоп на неделю со 9 по 15 марта
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+