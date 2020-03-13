Логово каннибалов: прошедшая тайный обряд в Перу Боня предостерегла народ

Виктория Боня стала гостем программы "Прямой эфир". Ведущая рассказала Андрею Малахову о своем опыте мистической поездки в Южную Америку.

Бывшая участница "Дома-2" отправилась в джунгли Перу, чтобы пройти древний обряд самопознания. Девушка взяла с собой маму и сестру, а также персонального шамана, который ей и посоветовал пережить подобный опыт. Стоит отметить, что сейчас тайные церемонии набирают бешеную популярность среди богатых и знаменитых. Например, недавно дочь Любови Успенской вернулась из Южной Америки после ритуала "Аяваска", который якобы должен просветлять разум. Однако вместо этого девушка превратилась в неадекватную истеричку. Виктория Боня решилась рассказать о своем опыте, чтобы предостеречь желающих познать тайны с помощью древних ритуалов. Также телеведущая в студии "Прямого эфира" призналась, что заставило ее после 40-го дня рождения отключить телефон, удалиться из соцсетей и отправиться в логово каннибалов.

"Мой шаман меня спрашивает, куда ты хочешь поехать: в джунгли Перу или далеко в джунгли, где типа каннибалы. Ну сейчас их типа не существует, но вот предки были каннибалами. Я сказала, что, конечно же, в самые глубочайшие джунгли, поедем туда", – начала историю Боня. Андрей Малахов отметил, что фраза "мой шаман" звучала так же просто, как и "мой гинеколог" или "мой адвокат". Модель уверила, что колдун – самый близкий человек для того, кто решился пережить "природный" опыт излечения и очищения. "Есть и недошаманы, я их так называю, которые делают аяваска-пати – это очень опасно. И мы знаем, что очень много людей пострадало, это очень опасно", – уточнила Виктория.

Путь телеведущей к просветлению был длинным: три перелета, заплыв по "горячей" реке, проход по джунглям, и вот, наконец, вся команда дошла до затерянной в лесах небольшой деревни. Специально для обряда все участники церемонии "постились" – исключили из рациона всю животную пищу. Однако мама Виктории все же позволила себе бургер с мясом – это обернулось для нее неприятными последствиями. Галина Боня в студии "Прямого эфира" заявила, что отправилась на подобный ритуал специально, чтобы убрать внутренние блоки. "Мне по возрасту уже надо было – избавиться от лишнего груза прошлого", – поделилась женщина.

"Первая реакция, которую я вижу на экране, – это шок", – вступил в обсуждение главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Отдаленные последствия подобных практик – шизофреноподобные психозы, отметил доктор. Оказалось, что многих привозят в Россию из Перу на лечение в совершенно неадекватном состоянии именно после принятия местных зелий. Однако Виктория Боня решила поспорить.

"Я сделала 15 церемоний за всю свою жизнь, я делаю это десять лет. Нет никакого транса. Под аяваска с открытыми глазами видишь все так, как есть. И только тогда, когда закрываешь глаза, у тебя открывается третий глаз", – призналась телеведущая.

Эксперты в студии пытались доказать, что подобные заигрывания с сознанием слишком опасны, а польза их не доказана. В целом пережившие "тайные" обряды не отрицали возможные риски, но настаивали на том, что это оправдано. Например, дочь Любови Успенской после опыта с "Аяваской" боится, что к ней через телефон придет дьявол, поэтому повторять подобное не стоит, даже если вас уверяют, что рядом "опытный шаман". Главный нарколог страны заметил, что, возможно, у Виктории Бони уже есть зависимость от зелья.