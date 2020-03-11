Появились шокирующие кадры резко похудевшей после операции дочери Анджелины Джоли (видео)

В Сети обнародованы первые кадры после операции дочери Анджелины Джоли. Вид 13-летней Шайло на них вызывает жалость.



Звезда ранее поведала, что в ее семье настали непростые времена. Дело в том, что сразу две ее наследницы перенесли серьезные хирургические вмешательства. Анджелина Джоли около двух недель не отходила от постели 15-летней Захары, но вскоре операция потребовалась Шайло.

Девочка стойко перенесла испытание. В Сети опубликован ролик, на котором появляются дочери актрисы. Известно, что Шайло пока передвигается на костылях.

По имеющейся информации, у дочери звезды Голливуда были проблемы с бедром, сообщает Пятый канал. Точный диагноз неизвестен. На видео заметно, что Шайло очень сильно похудела.

Анджелина Джоли утверждает, что трудности только сплотили их семью. По словам артистки, она чувствовала радость, что ее дети любят друг друга и понимают, что бороться с проблемами со здоровьем достойно гордости.

Как писали "Дни.ру", Анджелина Джоли ранее отметила, что братья очень поддерживали девочек после операции. Также актриса призвала всех мужчин ценить представительниц прекрасного пола не только за их заботу и внимание, но также заботиться о них.

