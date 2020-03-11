"Его сердце остановилось": у известного дизайнера умер новорожденный ребенок

Дизайнер Марина Голомаздина стала матерью в начале марта. Однако ее счастье длилось всего 16 часов.

Марина и Ирина Голомаздины сестры-близнецы. Несколько лет назад они основали бренд одежды, который получил большую популярность. Его отличительные черты – универсальность и минимализм.

Последние несколько месяцев Марина радовала поклонников фотографиями, на которых демонстрировала растущий живот. Голомаздина и ее супруг планировали стать родителями в начале весны. Судя по кадрам, дизайнер усиленно работала вопреки интересному положению.

Марина выложила фото с коляской, которую подарила сестра. "Я счастлива. Пьер тоже рад. PS: цвет Тиффани 😂😂😂 мы смеялись (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Фото выставила из-за Пьера", – сообщила она, имея в виду четвероногого питомца.

Однако вдруг Голомаздина замолчала. Тишина обеспокоила поклонников. Прождав некоторое время, фанаты начали бомбардировать дизайнера вопросами. Наконец Марина ответила. На своей странице в "Инстаграм" она опубликовала черный квадрат вместо фото и пространный текст.

Арон появился на свет 6 марта в 23:30, но через 16 часов умер. Марина заверила, что беременность прошла хорошо, патологий не было. Врачи настояли на самостоятельном родоразрешении, однако спустя 11 часов процесса "что-то пошло не так", и сделали кесарево сечение.

"Наш сыночек был с нами всего 16 часов. Его сердце остановилось", – констатировала Голомаздина. "Мы не знаем причин смерти. Вскрытие было сегодня, но результаты будут в течение месяца", – отметила безутешная Марина.

Она решилась на откровение, увидев, сколько вопросов появилось у заинтригованных ее молчанием поклонников. "Сейчас мы хотим как можно быстрее пережить эту трагедию, хотим, чтобы никто не беспокоил нас с мужем. Прошу никого не спекулировать на нашей трагедии и не писать ни мне, ни моим близким. Дайте нам спокойно пережить это", – обратилась к подписчикам Марина.

Она попросила не винить медиков, потому что "сыночка скандалами уже не вернуть". Голомаздина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку. По ее словам, лучшее, что можно сделать, – вообще не поднимать эту тему.