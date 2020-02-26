Аборт, измены, выкидыши: бывшая жена Лиепы раскрыла грязные подробности семейной жизни

Балерина Людмила Семеняка в эфире шоу "Судьба человека" рассказала о несчастьях, которые выпали на ее долю. Если в карьере она состоялась, то в личной жизни – сплошные драмы.

Первый раз девушка вышла замуж за артиста Большого театра Михаила Лавровского. Перед свадьбой они виделись всего три раза, и Людмила не верила своему счастью – такой красавец стал ее супругом. Как отметила балерина, она не умела молиться, но, идя на репетицию после бракосочетания, подняла глаза к небу и сказала: "Господи, за что мне такое счастье!" Однако за все нужно платить. Спустя несколько лет девушка забеременела. Людмила очень хотела ребенка, но свекровь настояла на аборте, аргументируя это тем, что балерине нужно танцевать, и никакой малыш не сможет удержать Михаила.

"Я думаю, что он волновался, что его это как порядочного человека должно будет удержать в семье. Видимо, он чувствовал, что не будет долго со мной. Я этого не понимала. И я совершила этот проступок перед Богом", – рассказала балерина об отношениях с первым мужем после аборта.

Лавровского она тоже вскоре потеряла. Супруг полюбил другую и стал изменять, а девушка этого не замечала, пока ей не открыли глаза на происходящее. Следующие восемь лет Семеняка провела в одиночестве – предательство мужа и близкой подруги не давало ей покоя. Несмотря на развод, они продолжали вместе танцевать. "Никто не позволял себе эмоций. Эмоции – пожалуйста, на сцене. Это все послужило огромной актерской школой", – призналась Людмила в эфире программы "Судьба человека".

Вторым мужчиной, которому она доверила свое сердце, стал артист Андрис Лиепа. Он был младше танцовщицы на десять лет. Она видела, как парень рос, потому что часто бывала в доме его отца. "Когда я позволила ему со мной дружить, он стал носить мне розы, носить меня на руках, он восхищался мною", – вспомнила балерина. Однако и из этого брака ничего не получилось. Они были женаты ровно год, а после развода еще четыре прожили в одной квартире. С детьми тоже не вышло – Семеняка была дважды в положении, но беременности закончились выкидышами.

Балерина отчаялась стать матерью, но в 36 лет появился ее главный мужчина – сын Иван. Семеняка всегда скрывала, кто отец малыша. "Сын с детства знал, кто его папа. Он великий человек. Он его всегда знал и видел, поэтому у него было полноценное чувство", – и на этот раз ушла от ответа танцовщица.