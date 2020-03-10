"Это такой же ребенок": названа причина разлада в семье оскандалившегося Джигана

Семейный психолог назвал причину разлада в семье рэпера Джигана. Специалист дал совет, как в таком случае спасти брак.

Рэпер Джиган, который вместе с семьей находится в Майами, последние несколько дней не сходит с заголовков СМИ. Рэпер с размахом отмечал появление на свет долгожданного наследника, пока супруга Оксана Самойлова с сыном находились в клинике. В присутствии дочерей он распивал алкоголь и матерился. Из-за частой демонстрации спиртного в инстаграм-аккаунте поклонники обвинили Джигана в зависимости. История закончилась тем, что исполнитель оказался в элитном реабилитационном центре, а Оксана засобиралась домой в Москву.

Разлад в отношениях, как говорится, налицо. Поклонники переживают, неужели одна из показательных семей отечественного шоу-бизнеса может распасться. В беседе с Пятым каналом семейный психолог Сергей Ланг рассказал, как в таком случае спасти брак. По мнению специалиста, в подобной ситуации необходим разговор по душам. Родители должны найти общий язык, проводя время вместе. Не с детьми, а наедине.

"В первую очередь нужно понять, что мужчина – это такой же ребенок в семье, как и дети. Внимания он требует к себе так же много. Поэтому, если женщине очень важны отношения, она должна находить время на то, чтобы уделять ему внимание. Не отказывать ему в сексуальных отношениях, общаться, поддерживать", – считает эксперт.

Сергей Ланг отметил, что Оксане нужно пытаться заинтересовать супруга, чтобы он однажды не бросился "во все тяжкие". Если у таких пар больше не получается быть вместе, нужно попытаться сходить к семейному психологу, а не пускать все на самотек.