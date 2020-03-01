Сделано заявление о побеге онкобольной Анастасии Заворотнюк за границу

Появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк устроили в лучшую клинику Италии. Якобы, там за ней присматривает старшая дочь Анна.
Более того, оплатить лечение больной раком Заворотнюк могла бывшая избранница Петра Чернышева – американская фигуристка Наоми Ланг, предполагает сайт "Версия.Инфо". В конце января спортсменка посвятила пост воспоминаниям о муже актрисы и заявила о скорой встрече. Вероятно, таким образом Ланг могла намекнуть на скорое возобновление сотрудничества с партнером по льду.
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