"Брошенки России": Бузовой и Аллегровой досталось от Собчак

За последний месяц сразу несколько знаменитостей выразили озабоченность происходящим в России. Например, лидер группы "Ленинград" даже вступил в Партию роста. Его примеру последовали певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин. Знаменитое семейство решило основать политическую организацию "Сильные женщины".
Заметив некоторую тенденцию, Ксения Собчак разрешила себе пофантазировать о том, кто еще из звезд шоу-бизнеса мог бы основать партию. Теледива включила в свой список Ольгу Бузову, Ирину Аллегрову, Григория Лепса, рэпера Тимати и певца Элджея. Журналистка даже создала слоганы и программные тезисы для каждой из знаменитости.
По мнению Собчак, Бузовой следует основать объединение "Брошенки России". В качестве программного тезиса Ксения предложила Ольге слова из композиции "Мало половин": "Сделав выводы, я остаюсь настоящей, я больше сильной и счастливой одна не боюсь быть".
Ирине Аллегровой, по мнению журналистки, можно открыть партию "Угонщицы России". "Угнала тебя, угнала – ну и что же тут криминального?" – обнародовала слоган для певицы Ксения Собчак на канале "Кровавая барыня" на платформе "Яндекс.Дзен".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Кого еще тошнит от стариков?..
Россия
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Хотел сына, а родилась дочь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Кто кем работает
Младшие дети Аллы ее родные или это дети мужа?
Чё вы такие тупые а?
Каким именем никогда не назвали бы сына?