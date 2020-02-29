Появились данные о второй беременности Ксении Собчак

В марте прошлого телеведущая Ксения Собчак официально объявила о расставании с мужем – актером Максимом Виторганом. Оправиться после разрыва журналистка смогла быстро – уже через несколько недель она появилась в компании режиссера Константина Богомолова. А в сентябре влюбленные сыграли эпатажную свадьбу, которая вызвала бурные обсуждения в обществе.
Новый брак был заключен так скоро, что это вызвало подозрения у журналистов и поклонников. Многие предположили, что причиной союза стала беременность Ксении Собчак. Сама знаменитость не раз опровергала эти слухи, демонстрируя на публике стройную фигуру. Однако сейчас в Сети вновь стали распространяться сообщения о грядущем пополнении в семье.
Накануне в телеграм-канале "Героиня Татлера" появились данные о том, что Ксения Собчак ждет ребенка от своего мужа. Авторы телеграм-канала "Только никому" потребовали доказательств: "На нашей памяти Ксения Собчак беременна уже много лет". Ответ не заставил себя долго ждать. "Зуб даю! На ровном месте хайпить не стала бы", – заявила автор "Героини Татлера".
Напомним, сейчас журналистка воспитывает вместе с бывшим супругом Максимом Виторганом сына Платона. Мальчик появился на свет в ноябре 2016 года. Фотографиями и видеозаписями с ребенком Ксения Собчак регулярно делится в социальных сетях. Многие поклонники отмечают, что наследник журналистки очень похож на своего дедушку – первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
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