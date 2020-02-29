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Шоу-бизнес

Появились данные о второй беременности Ксении Собчак

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появилась информация о грядущих переменах в жизни Ксении Собчак. По данным анонимного источника, журналистка ждет ребенка.
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В марте прошлого телеведущая Ксения Собчак официально объявила о расставании с мужем – актером Максимом Виторганом. Оправиться после разрыва журналистка смогла быстро – уже через несколько недель она появилась в компании режиссера Константина Богомолова. А в сентябре влюбленные сыграли эпатажную свадьбу, которая вызвала бурные обсуждения в обществе.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Новый брак был заключен так скоро, что это вызвало подозрения у журналистов и поклонников. Многие предположили, что причиной союза стала беременность Ксении Собчак. Сама знаменитость не раз опровергала эти слухи, демонстрируя на публике стройную фигуру. Однако сейчас в Сети вновь стали распространяться сообщения о грядущем пополнении в семье.

Накануне в телеграм-канале "Героиня Татлера" появились данные о том, что Ксения Собчак ждет ребенка от своего мужа. Авторы телеграм-канала "Только никому" потребовали доказательств: "На нашей памяти Ксения Собчак беременна уже много лет". Ответ не заставил себя долго ждать. "Зуб даю! На ровном месте хайпить не стала бы", – заявила автор "Героини Татлера".

Напомним, сейчас журналистка воспитывает вместе с бывшим супругом Максимом Виторганом сына Платона. Мальчик появился на свет в ноябре 2016 года. Фотографиями и видеозаписями с ребенком Ксения Собчак регулярно делится в социальных сетях. Многие поклонники отмечают, что наследник журналистки очень похож на своего дедушку – первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Автор: 29 февраля 2020, 10:40

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

sergej lavrov
Ответить
Интересно,кому так нужно знать,что лошадь ждет второго жеребенка?
гость
Ответить
ОООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СКОРО ВЫСРЕТ ГАДЁНЫША (ПО ЕЁ СЛОВАМ)
МОЖЕТ ОПЯТЬ ОТ СЕРЁГИ КАПКОВА, НО КОНЕЧНО НЕ ОТ УРОДА КОСТКА С ПОГОСТА,
марья искусница
Ответить
"Ксения Собчак ждет ребенка от своего мужа"! От кого ждёт ребёнка КС знает только КС.
ё бывше
Ответить
Сын Собчак Платон похож на её бывшего любовника Капкова.
1

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