Заикнувшуюся о беременности жену Жукова вызвали на допрос

По словам Жуковой, правоохранительные органы пригласили их на допрос после жалобы певца. Кирилла, например, расспрашивали о том, как Елена обращается с отпрысками, не бьет ли их, не употребляет ли алкоголь.
"Я смотрю, папа Рома со своими адвокатами агрессивно настроен по отношению к моей семье. Какой же это позор!" – сказала пока еще супруга Жукова в "Инстаграм".
Между тем Елена уверена, что именно Роман и его любовница Ольга могут представлять опасность для детей. Певец и его пассия должны попасть под пристальное внимание стражей порядка.
Елена напомнила про видео, на котором Ольга в истерике матерится на борту самолета. Жукова считает, что ролик ясно показывает, с кем связался ее муж.
Напомним, Елена и Роман Жуковы прожили вместе 15 лет. В браке у супругов родилось семеро детей, к сожалению, один ребенок пары скончался. После расставания певец и его экс-избранница не могут найти общий язык. Бывшие влюбленные обвиняют друг друга в алкоголизме.
Сегодня Роман живет с экс-подругой Елены, Ольгой. Жукова, тем временем, утверждает, что одинока. По словам многодетной матери, на интрижки у нее просто-напросто нет времени. Между тем на днях Елена Жукова опубликовала в "Сторис" фото, на котором демонстрирует положительный тест на беременность. "Да, я жду счастье!" – так прокомментировала публикацию супруга звезды 90-х.
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