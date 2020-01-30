Обострение: певца Жукова отправляют в наркоклинику

Несмотря на скандалы, которые то и дело происходят между певцом Ромой Жуковым и его женой Еленой, женщина все равно беспокоится за артиста. Супруга даже нашла специалистов, чтобы спасти его от алкогольной зависимости, которой тот якобы страдает.

Жена считает, что Рома Жуков пристрастился к алкоголю, не выдержав испытания славой. С тех пор, как они расстались, проблема, по ее мнению, только обострилась. Тем не менее, Елена не намерена оставлять мужа в беде.

"Поймите, у нас все-таки дети, прошли мы с ним немало бед. Так что я забронировала ему место в частной наркологической клинике. Роме остается только приехать, сдать анализы и начать лечение, но он пока молчит... Специалисты здесь хорошие. Оплатить медучреждение мне помогли хорошие друзья", – цитирует Елену Жукову Starhit.

Женщина уточнила, что суточное пребывание в клинике стоит минимум семь тысяч рублей. Пока не известно, как к подобной перспективе относится сам Рома Жуков. Напомним, что после расставания с артистом Елена одна воспитывает их шестерых детей. Женщина пожаловалась, что певец обещал финансово поддерживать оставленную семью, но ничего им не дает.

"Он обещал покрывать платежи по жилью, чей размер составляет 100 тысяч рублей в месяц, но не делает этого", – пожаловалась Елена. Если их выселят, женщине с детьми придется ютиться в однокомнатной квартире.

Ранее в интервью Елена Жукова жаловалась: "Роман в состоянии опьянения становится агрессивным, может на меня и детей руку поднять. Помню, как он со злостью кинул дочь Полю на отдыхе в бассейн, она чуть спину не сломала", – говорила супруга популярного артиста. Отметим, что у Ромы и Елены Жуковых было бы семь детей, однако в 2012 году их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория погибла от удара качелями по голове.