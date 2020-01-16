"Это не жизнь!": брошенная Жуковым жена с шестью детьми еле сводит концы с концами

После расставания с певцом Ромой Жуковым его жена в одиночку воспитывает многочисленное потомство. Елена жалуется, что певец обещал финансово поддерживать оставленную семью, но не делает этого.

Елена Жукова еле сводит концы с концами. В банке, где была оформлена ипотека, грозятся отобрать квартиру из-за просрочки платежей. Несмотря на обещания, Рома Жуков якобы не стремится помогать семье.

"Он обещал покрывать платежи по жилью, чей размер составляет 100 тысяч рублей в месяц, но не делает этого", – пожаловалась Елена. Если их выселят, женщине с детьми придется ютиться в однокомнатной квартире.

"С его легкой руки мне постоянно звонят из школы, службы опеки – проверяют, в каких условиях мы живем. Это не жизнь! Рома внимательно следит за моей страницей в "Инстаграм" и на основе этого делает себе пиар. Недавно отправилась с детьми на отдых в санаторий, так он заявил, что я их спрятала от него", – рассказала Жукова.

Женщина прокомментировала данные о том, будто она избила новую возлюбленную Романа Ольгу. "Никто не поднимал на нее руку. В окружении Ольги мне сообщили, что та, будучи в нетрезвом состоянии, упала с лестницы. Роман связался с непонятной особой, которая ради пиара готова на все, даже на клевету в адрес меня", – цитирует Елену StarHit.

Жукова делает все, чтобы обеспечить шестерым наследникам достойную жизнь. По словам Елены, она с 17 лет работает в шоу-бизнесе, сотрудничает с различными фирмами, зарабатывает на рекламе и организации мероприятий.

Недавно Рома Жуков отреагировал на ее жалобы и выложил в своем инстаграм-аккаунте скриншоты чеков, дав понять, что заботится о наследниках. Но Елена все равно недовольна.

"Папа Рома все время боится перечислить мне лишнюю копейку. Дает деньги детям на руки, а этого делать нельзя, так как они еще маленькие и не осознают, на что их правильно потратить. Какую сумму папа переводит старшим детям – не знаю, это полностью его инициатива. То, что он всем показывает чеки – это позор", – отметила она.