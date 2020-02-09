Стало известно о тайной свадьбе Ольги Бузовой

Накануне в Сети появились слухи о тайной свадьбе влюбленных. Поводом для этого послужило появление на пальце у блогера помолвочного кольца.
Манукян опубликовал несколько роликов в "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте. И внимательные поклонники тут же обратили внимание на новый аксессуар.
Фанаты стали заваливать Давида вопросами относительно свадьбы с Ольгой. Многие уверены, что певица и шоумен уже официально узаконили отношения, но пока не стремятся рассказать об этом публично. "Получается, все уже состоялось?"; "А что это у нас такое на пальце красуется?"; "Посмотрите, они скрыли от нас торжество", – негодуют фолловеры.
Тем временем, сами Манукян и Бузова никак не комментируют эти сплетни. Но при этом звезды и не отрицают их. Поэтому фанатам остается лишь биться в догадках и ждать, пока обнародуется вся правда.
Напомним, отношения Ольги и Давида завязались еще в прошлом году. Они познакомились на съемочной площадке, и между ними тут же зародилась "химия". Певица и блогер счастливы вместе: они много путешествуют, Манукян часто балует избранницу дорогими подарками и шикарными букетами и буквально носит возлюбленную на руках.
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