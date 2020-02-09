По стопам Волочковой: Хмельницкая попыталась достать ногой до интимного места

В своем инстаграм-аккаунте Алена Хмельницкая решила блеснуть перед поклонниками своими успехами в занятиях йогой. Знаменитость предстала перед подписчиками в спортивном костюме на коврике с изображением слона.
Фанатов удивила невероятная гибкость 49-летней актрисы. Она согнулась в причудливой позе, закинув левую ногу над головой и схватив ее правой рукой. Многие пользователи сравнили ее с узлом, который будет трудно распутать.
Но гораздо больше внимание наблюдателей привлекла правая пятка Алены. Ею она как будто пыталась достать до своего интимного места. Внимательные пользователи принялись шутить на эту тему, отметив, что сперва приняли пятку за нечто иное.
"Алена зачем так пугать..пятку грешным делом приняла ......не скажу", "Я конечно понимаю,что это пятка,но ..." (орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – иронизировали фолловеры