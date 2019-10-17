48-летняя Хмельницкая в мини-юбке показала фантастические ноги

Знаменитость похвасталась свежим снимком в "Инстаграм". Звезда запечатлена во время работы: Алена Хмельницкая стоит у барной стойки вместе с коллегой, находящийся поодаль оператор направляет на них камеру.
"Никогда не носила коротких юбок ... 🤷🏻♀ ну ооочень редко и оочень давно, и то зимой, с высокими сапогами ))) Всегда мне казалось, что не мое это... Помню как–то Левон Оганезов на одной из тв–программ, увидев меня в юбке, сказал – " Алена, у тебя что, есть ноги ?"))) 🤣🤣🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок 48-летняя Алена Хмельницкая.
После знаменитость призналась, что облачилась в мини-юбку только ради роли. Образ артистка дополнила черным топом и кожаным пиджаком в тон.
Поклонники от снимка пришли в восторг. Интернет-обыватели удивлялись тому, что Алена Хмельницкая отказывается демонстрировать стройные ножки, пряча их под длинными нарядами.
"Ноги что надо! Зря не носите коротких юбок !👍😊", "Алена, это преступление... прятать такие шикарные ножки 👍🏼🔥🔥🔥", "Скажите Оганезову что ноги у Вас есть, прямые длинные, все при Вас: лицо и одежда, и душа, и мысли👍🤗👌", "Такие ноги грех не показывать 👍", "А ножки тоненькие, икры хуунькие, как у француженки!!!!😁🤩💕👍", "А ноги то – фантастические... 🔥", – комментировали пост обыватели.
Добавим, что Алена Хмельницкая редко говорит о личной жизни. Известно только, что после развода с режиссером Тиграном Кеосаяном артистка стала встречаться с мужчиной значительно ее моложе. Избранником звезды стал бизнесмен Александр Синюшин. Ухажер быстро нашел общий язык с дочерью Алены Ксенией.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Давайте поиграем!
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Отношения со старым мужчиной.
Почему Америка богаче всех?
Козел
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Стыдно быть девственницей
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?