"Поймали и все": мускулистый Стас Костюшкин стал жертвой избиения

В настоящее время не каждый осмелится бросить вызов мускулистому исполнителю. Но так было далеко не всегда. 48-летний Стас Костюшкин признался, что все началось с постыдного избиения одноклассниками.
"Как меня побили в первый раз, так я начал и с тех пор не заканчивал. Мне тогда было 14, так что в спорте я 35 лет. А драка была в школе. Одноклассники поймали меня и все, даже не сильно били, если честно", – рассказал певец "Вокруг.тв".
Артист добавил, что после этого случая он обратился за помощью к другу. Тот согласился поддержать товарища, но сказал, что Стас все равно должен пойти на занятия по дзюдо. Исполнитель настолько увлекся единоборствами, что отдал им пять лет жизни. А после поступления в консерваторию начал заниматься бодибилдингом.
Стас Костюшкин добавил, что старается прививать любовь к спорту и своим маленьким сыновьям. По его словам, младший сын занимается плаванием, средний перенял любовь отца к дзюдо, а старший посещает спортивный зал.
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