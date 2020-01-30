"Быстро вошли в контакт": Маргариту Овсянникову застукали в постели со Стасом Костюшкиным

В беседе с "Дни.ру" певица рассказала, что для первого вайна пригласила человека, с которым давно мечтала поработать – исполнителя Стаса Костюшкина. "Он потрясающий человек и настоящий мастер своего дела", - охарактеризовала коллегу Маргарита Овсянникова.

По словам звезды, она ни на секунду не пожалела, что именно с Костюшкиным стартовал ее дебют. "Мы настолько быстро вошли в контакт и почувствовали друг друга, что записали все очень быстро", – поделилась Маргарита Овсянникова.

Пикантные кадры она разместила в своем "Инстаграм". "Наша сценка, конечно, была немного эротической с первого взгляда, и сразу, как я выложила "Сторис", посыпались вопросы о том, что я делаю в постели со Стасом Костюшкиным", - отметила певица.

Маргарита Овсянникова добавила, что при полном просмотре ролика становится понятно, что намека на эротику в видео нет. "Надеюсь, мои поклонники оценят и полюбят мои вайны", - заключила артистка.