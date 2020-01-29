"Хватит молодиться": Костюшкина крепко приложили

Накануне исполнитель в очередной раз показал свое накачанное тело. Сделанный в спортзале снимок, на котором Стас позирует в обтягивающей футболке, он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. "СЕКС-СИМВОЛ! Есть такая профессия – девчонок ублажать", – самодовольно заявил Костюшкин.
В комментариях под постом тут же начался ажиотаж. Поклонницы стали осыпать мускулистого певца комплиментами. "Помню, в подростковом возрасте вы мне очень нравились, прям тащилась по вам, мне кажется я уже состарилась, а вы все такой же!", "Супер-Стас", "Очень красивая фигура. Вы, Стас, молодец. Большой трудяга", – восторгались фанатки.
Злопыхатели поспешили выказать недовольство. "По-моему, Костюшкина слишком много. Уже надоел", "При каждом удобном случае вы показываете свое накачанное тело, а на лице самолюбие, гордость, надменность, и это отвращает", – критиковали Костюшкина хейтеры.
"Хватит молодиться уже! Смешно выглядит", – заявил пользователь Сети.
Судя по всему, грубые высказывания довели Стаса, и он решил поставить на место хамов. "Будем делать, как вы скажете, продюсер. Кстати, вы тот *** (овощ) без соли доели уже или на двоих хватит?" – съязвил Костюшкин.
Популярные темы форума
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Про Крым
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
Коронавирус в Китае