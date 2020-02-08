Мария Кожевникова сообщила о страшной болезни сына

Актриса отметила, что недуг вызвал радость у ребенка. Ветрянка поразила семью Марии Кожевниковой еще перед Новым годом.
Ваня видит только плюсы своего положения. Артистка рассказала об этом в своем инстаграм-аккаунте. "Ветрянка оказалась небывалым счастьем для Ванька, так как было разрешено играть в игры на планшете, а в обычном нашем жизненном укладе мы стараемся ограничивать", – поделилась звезда.
Знаменитость поделилась своими мыслями по поводу воспитания детей. В теме игр Мария Кожевникова пытается найти золотую середину. Она замечает повышенную возбудимость детей, когда подходит время заканчивать играть.
Напомним, Мария Кожевникова воспитывает троих детей от бизнесмена Евгения Васильева. Пара до сих пор не узаконила свои отношения. Звезда сериала "Универ" сделала такое сенсационное заявление в программе "Секрет на миллион" на НТВ. Актриса отметила, что расписаться официально они с мужем могут в любое время, просто пока не видят в этом необходимости.
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