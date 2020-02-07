"Высокомерные": Бортич и Бикович показали "вторые подбородки"

Комедия "Холоп" официально признана самой кассовой за всю историю российского проката. Она собрала три миллиарда рублей. Ленту уже посмотрели 11 миллионов человек.
Исполнители главных ролей Милош Бикович и Саша Бортич в одночасье стали мегапопулярными. Они и представить не могли что, "Холоп" так выстрелит.
"Это мы с Милошем репетировали лица высокомерных кисок, если бы наш фильм стал самым кассовым в российском прокате. А он стал!!!! Так что на втором фото вам настоящие наши лица от таких новостей! Всех поздравляю! Спасибо продюсерам, сценаристам, Климу, Юре и всей всей нашей команде. Всем летят обнимания и любовь!" – написала Саша Бортич в личном "Инстаграм".
Также артистка опубликовала пару фотографий со съемок ленты "Холоп". На первом снимке она и Милош сурово смотрят в объектив, а на втором – ребята с довольными лицами демонстрируют "вторые подбородки".
В комментариях подписчики тоже благодарили создателей комедийного фильма. Интернет-обыватели признавались, что уже несколько раз пересматривали ленту. Пользователи Сети надеются, что "Холоп" не последняя успешная картина в нашей стране.
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