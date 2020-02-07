"Высокомерные": Бортич и Бикович показали "вторые подбородки"

Известная актриса Саша Бортич показала редкие фото со съемок нашумевшей картины "Холоп". Артистка искренне поблагодарила команду, которая причастна к созданию фильма.

Комедия "Холоп" официально признана самой кассовой за всю историю российского проката. Она собрала три миллиарда рублей. Ленту уже посмотрели 11 миллионов человек.

Исполнители главных ролей Милош Бикович и Саша Бортич в одночасье стали мегапопулярными. Они и представить не могли что, "Холоп" так выстрелит.

"Это мы с Милошем репетировали лица высокомерных кисок, если бы наш фильм стал самым кассовым в российском прокате. А он стал!!!! Так что на втором фото вам настоящие наши лица от таких новостей! Всех поздравляю! Спасибо продюсерам, сценаристам, Климу, Юре и всей всей нашей команде. Всем летят обнимания и любовь!" – написала Саша Бортич в личном "Инстаграм".

Также артистка опубликовала пару фотографий со съемок ленты "Холоп". На первом снимке она и Милош сурово смотрят в объектив, а на втором – ребята с довольными лицами демонстрируют "вторые подбородки".

В комментариях подписчики тоже благодарили создателей комедийного фильма. Интернет-обыватели признавались, что уже несколько раз пересматривали ленту. Пользователи Сети надеются, что "Холоп" не последняя успешная картина в нашей стране.