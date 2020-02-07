Гузеева показала разгромленную комнату дочери

Лариса Гузеева не стесняется говорить о проблемах, которые возникают в процессе жизни с дочкой-подростком Ольгой. Ведущая шоу "Давай поженимся" продемонстрировала, какой беспорядок устроила ее наследница у себя в комнате.

Дочь Ларисы Гузеевой переживает непростые времена. В свои 19 лет Ольге приходится сталкиваться с не по возрасту серьезными проблемами. Так, в конце прошлого года она рассказала, что врачи повторно диагностировали у нее опухоль. В качестве доказательства Оля показала фотографию, сделанную в медицинском кабинете. Позже наследница Гузеевой разместила серию публикаций, в которых призналась, что ей "очень тяжело" и она "хочет умереть". Поклонники испугались и обратились за комментариями к Ларисе. Та успокоила фанатов, отметив, что опухоль доброкачественная, и "это бывает у девочек".

В результате гормональной терапии Ольга поправилась, у нее стало часто меняться настроение, а также начались головные боли. Однако девушка выразила надежду, что вскоре состояние стабилизируется, потому что принимать назначенные препараты перестала.

Телеведущая обнаружила полный беспорядок в комнате Ольги. Даже обои оказались сорваны со стен. Фотографию разгромленной комнаты знаменитость обнародовала сама. Интересно, что снимок сделала Ольга.

"Ответ недобрым. Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит. Все проходит... А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему как правильно, с высоты своего опыта? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – задала вопрос Лариса Гузеева у себя в "Инстаграм".

Примечательно, что сама Ольга в своем аккаунте уточнила, что просто решила сделать ремонт. Однако философские посты ведущей шоу "Давай поженимся", судя по комментариям, подписчиков наводят на тревожные мысли. "Ненавижу в себе две вещи: прятать голову в песок, как страус, в надежде что все рассосется само по себе и откладывать многое на потом... А потом – суп с котом. Не наигралась, не додала. Мои любимые", – написала ведущая.