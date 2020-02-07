"Красота неземная!": вдова Круга восхитила умопомрачительным нарядом

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской
Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте
"Стала мамой!": в семье Пугачевой произошло пополнение
партнеры
Пятница 7 февраля
Лента новостей
14:32
В Тамбове молодую студентку изнасиловали на кладбище
14:20
Сделано заявление об исчезновении комаров в России
13:47
Ожоги и синяки: труп россиянки обнаружили в центре Милана
13:29
В Карелии жуткая авария унесла человеческую жизнь
13:14
Ужин двух звездных шеф-поваров пройдет в ресторане Uhvat
13:10
Рецепт: постные кундюмы с грибами в бульоне
12:53
Новый поворот в деле убитой в Москве стюардессы
12:41
Российское судно затонуло у берегов Эстонии
12:17
"Довели": суицидальному поведению гимнастки Солдатовой найдено объяснение
11:53
В Челябинске загорелся мебельный склад
11:20
Заворотнюк ответила на нежные слова Навки в адрес Чернышева
10:55
Актер из "Полицейского с Рублевки" Петров заявил о полной перезагрузке
10:55
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
10:38
"Мы семья!": Волочкова в обнимку с работником-гастарбайтером сообщила радостную новость
10:33
В результате крушения самолета погибли 5 человек
10:12
"Запасной ребенок": народ в ужасе от воспитания дочери Тимати
10:10
Babymetal: Японская метал-группа №1 впервые выступит в России
09:57
Подставил Россию: подлость Лукашенко ужаснула народ
09:52
На Алтае детей госпитализировали с подозрением на ротавирус
09:40
"Сожрите друг друга!": Дима Билан отреагировал на выступление Пелагеи
09:34
Спасения нет: сделано официальное объявление об отсутствии лекарств от коронавируса
09:28
Указ о закрытии: "Дому-2" вынесли вердикт
09:19
Гару даст единственный концерт в Кремле
09:04
Как расчетливая Пугачева расправилась с известным артистом
08:55
Знаменитого актера экстренно госпитализировали с опасной болезнью
08:52
Бывшего худрука Большого театра ограбили в центре Москвы на крупную сумму
08:24
Сафронов назвал избранника Степаненко
08:24
Число погибших от коронавируса возросло
08:14
"Били руками и ногами": в Грозном напали на журналистку "Новой газеты" и ее адвоката
08:13
Вскрылись шокирующие данные о беременности звезды "Дома-2" от Серова
06:13
Федор-поминальник: как прогонять мертвецов 8 февраля
04:11
Лишить паспорта и гражданства: Лолита намерена воздать экс-супругу сполна
02:02
Семенович обратилась за помощью к поклонникам после операции
00:01
"Зазвездился": напавшего на артиста Лазарева поставили на место
21:53
Коронавирус добрался до "Бурановских бабушек"
21:52
Из озера в Петербурге выловили окоченевшего ребенка
21:41
"Какое она имеет отношение?": Собчак дали пинка после слухов о воровстве
21:11
"Связывают оргии!": ведущая обвинила Панина в склонении к групповому сексу
21:04
Пожилой россиянин выжил после 14 выстрелов в голову
21:00
Улучшения не будет: Крымский мост признали бесполезным
20:52
Человек-протон: в Петербурге появился супергерой
20:13
У людей нашли "встроенный" механизм защиты от рака
19:25
Неизвестный украл Анастасию Волочкову на машине после эфира
19:24
Заставляли хранить молчание: обнаруживший коронавирус врач умер в Китае
18:46
Причину загадочной смерти светленького из "Иванушек" раскрыли спустя годы
18:37
У гимнастки Солдатовой нашли странный синяк после попытки суицида
18:18
Покупка квартиры обернулась кошмаром для молодой семьи
18:03
В Подмосковье появится памятник "Штирлицу"
18:00
Разбирались с полицией: владелец ресторана запер на кухне ведущую "Ревизорро"
17:47
Названы самые полезные продукты для почек
17:38
Собирал страну по крупицам: Володин напомнил коммунистам о заслугах Путина
17:15
Больная дочь покинула Россию после скандала с Любовью Успенской
17:00
Меладзе побил Ветлицкую и заткнул за пояс молодых артистов
16:56
"Медленно убивает": алкоголизм ударил по психике рыжего из "Иванушек"
16:49
Сделано заявление о подготовке США к войне с Россией
16:47
Подозревали рак: россиянину удалили сгусток жира весом шесть килограммов
16:33
Бизнесмен Роман Авдеев проведет эфир на канале "ПостНаука"
16:25
"Я видел все!": Киркоров рядом с Эрнстом наложил руки на причинное место
16:24
Подмосковных водителей оштрафовали на 15 миллиардов рублей
16:12
Елена Проклова оказалась на райском острове в компании эскортницы Насти Рыбки
16:03
Эпидемиолог оценил опасность коронавируса для россиян
16:02
Знаменитый кутюрье сделал предложение Бузовой
15:48
"Травит девку": мать Тимати обернулась против его невестки
15:40
Назван самый богатый человек в России
15:35
Звезда сериалов "Кухня" и "СеняФедя" попала в "секс-полицию"
15:25
"Стыд и позор": Собчак разнесли за поддержку фашизма
15:18
"Господи! Дай тебе силы": Тарасова обратилась к мужу Заворотнюк в особенный день
14:49
Анастасия Волочкова отменила свадьбу
14:48
Под Москвой пожар унес жизни сотен свиней
14:39
Рудковская предстала на людях в нелепом виде
14:37
Россиянин продает оберег от коронавируса за 13 миллиардов
14:24
Володин назвал причину нынешнего состояния российских регионов
14:16
Известная модель в откровенном купальнике исполнила грязный танец
14:02
Объявлено о повышении пенсий: кто получит новые выплаты
13:52
В Архангельске переезд двух братьев обернулся поножовщиной
13:50
Опозорившаяся Бочкарева сделала заявление о тайной свадьбе
13:48
"Любимый": замужняя звезда "СашаТаня" Рубцова написала Матвиенко
13:38
Глюкоза резко отреагировала на слухи о разводе
13:35
В Москве ребенок пропал из детского сада во время тихого часа
13:24
У новорожденной дочери Миллы Йовович объявилась вторая мать
13:21
Опасайтесь бесплатного Wi-Fi: раскрыт новый способ мошенничества с картами
13:20
Появились новые данные о находящемся в России больного коронавирусом
13:13
Что поможет россиянам начать копить на собственную пенсию
13:10
Театр "Кремлевский балет" покажет лучшие спектакли о любви
13:08
Цветущий вид Толкалиной после похорон любимого вызвал вопросы
13:05
Гороскоп совместимости: Стрелец с другими знаками зодиака
13:00
Москвичей предупредили о надвигающейся метели
12:47
Молодая жена Петросяна сменила имидж
12:43
Пытавшуюся покончить с собой гимнастку Солдатову экстренно госпитализировали
12:40
"Пожалеет": отказавшийся от привилегий принц Гарри подложил себе свинью
12:34
Смерть малолетнего внука убила звезду сериала "Клон"
12:30
Вслед за Крымом: назван срок возврата Аляски в состав России
12:19
Под Красноярском из-за тумана столкнулись почти 30 машин
12:17
Как втянуться в занятия спортом
12:10
Жена Цекало впервые показала родного ребенка
11:53
Считает русских варварами и рабами: сенсационное откровение о Лукашенко
11:36
Собчак ни при чем: Мороз решилась на развод раньше Богомолова
11:25
Как стать умнее: 5 простых упражнений для мозга
11:19
"Не баба, а огонь!": мокрая Акиньшина возбудила россиян
11:09
Отметил с режиссером: Добронравов приложился к рюмке на съемках "Сватов"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тайный любовник Фриске показал их дом для плотских утех
"У тебя есть месяц": растолстевшей звезде сериала "Фитнес" поставили жесткое условие
Назван способ защитить Россию от коронавируса
Ругань и побои: на "Дом-2" прибыла полиция
Актер-гей из "Интернов" ошеломил компанию голых парней в душе
"Возьми себя в руки": известный телеведущий отчитал Маркл за слезы в эфире
Шоу-бизнес

"Красота неземная!": вдова Круга восхитила умопомрачительным нарядом

Михаил Круг. Фото:Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Вдова Круга сразила поклонников роскошным образом. Певица показала наряд, который подчеркнул ее выдающиеся женственные формы.
прочитано 785 раз

Вдова короля русского шансона Михаила Круга давно стала для поклонников эталоном стиля и женской красоты. Ирина Круг вызвала бурю эмоций у фолловеров, опубликовав в "Инстаграм" новое фото.

ПО ТЕМЕ

Пикантное декольте вдовы Круга свело поклонников с ума

Вдова Михаила Круга показала свадебное платье и сообщила о замужестве

Знакома с киллером лично: вдову Круга обвинили в гостях у Борисова

Артистка позирует в кадре в приталенном золотом наряде с глубоким декольте, подчеркивающим ее роскошную фигуру. Поверх наряда она накинула шубу, которая спадает с обнаженного плеча, передает Пятый канал. Свой образ вдова круга дополнила жемчужными серьгами и алой помадой.

Россияне пришли в восторг от внешнего вида звезды. "Красота неземная!", "Глядя на вас, даже моргать забываю!", "Это самое лучшее, что я увидел сегодня", "Яркая, стильная, невероятно женственная", — восхитились подписчики вдовы Круга.

Отметим, исполнительница любит демонстрировать красивую пышную грудь. К слову, золотое плиссированное платье она показывает не впервые. Так, в декабре 2019 года в Кремлевском дворце вдова Круга уже появлялась в золотистом комбинезоне, который выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры.

Автор: 7 февраля 2020, 13:50

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Почему Ирину Круг мало показывают на тв.,такая красавица.Брежневу лошадь Приживальского повсюду засовывают в глаза.
Гость
Ответить
"Свой образ вдова круга дополнила жемчужными серьгами и алой помадой." - почему не квадрата?
1

Популярные темы форума

Политика

Подставил Россию: подлость Лукашенко ужаснула народ
Вслед за Крымом: назван срок возврата Аляски в состав России
Считает русских варварами и рабами: сенсационное откровение о Лукашенко
Обманувшего украинцев Зеленского предупредили о потере власти

Шоу-бизнес

"Извращенные формы": Нагиев отреагировал на слова о мужской уродливости
"Закомплексованные, злые, ущербные люди": Панин плюнул в россиян
"Красота неземная!": вдова Круга восхитила умопомрачительным нарядом
Позвал друзей посмотреть: звезда "Ивановы-Ивановы" об интимном моменте с девушкой

Проишествия

В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

Знаменитого актера экстренно госпитализировали с опасной болезнью

Звезда находится в московской клинике
Экономика

Что поможет россиянам начать копить на собственную пенсию

Пенсионное обеспечение в России – традиционно одна из самых острых социальных тем
Шоу-бизнес

Почему на день рождения Брежневой не приехал Меладзе

Фанаты заметили странную вещь
Шоу-бизнес

Вскрылись шокирующие данные о беременности звезды "Дома-2" от Серова

Девушка запуталась в своих показаниях

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Стрелец с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Довели": суицидальному поведению гимнастки Солдатовой найдено объяснение
Пытавшуюся покончить с собой гимнастку Солдатову экстренно госпитализировали
На Медведеву набросились из-за алкоголизма
"Не хочу ни с кем общаться!": зазнавшаяся Загитова плюнула поклонникам в лицо

Регионы

Крымский мост могут продать? Появилось неожиданное предложение
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru