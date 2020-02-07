"Красота неземная!": вдова Круга восхитила умопомрачительным нарядом

Вдова короля русского шансона Михаила Круга давно стала для поклонников эталоном стиля и женской красоты. Ирина Круг вызвала бурю эмоций у фолловеров, опубликовав в "Инстаграм" новое фото.
Артистка позирует в кадре в приталенном золотом наряде с глубоким декольте, подчеркивающим ее роскошную фигуру. Поверх наряда она накинула шубу, которая спадает с обнаженного плеча, передает Пятый канал. Свой образ вдова круга дополнила жемчужными серьгами и алой помадой.
Россияне пришли в восторг от внешнего вида звезды. "Красота неземная!", "Глядя на вас, даже моргать забываю!", "Это самое лучшее, что я увидел сегодня", "Яркая, стильная, невероятно женственная", — восхитились подписчики вдовы Круга.
Отметим, исполнительница любит демонстрировать красивую пышную грудь. К слову, золотое плиссированное платье она показывает не впервые. Так, в декабре 2019 года в Кремлевском дворце вдова Круга уже появлялась в золотистом комбинезоне, который выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры.
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