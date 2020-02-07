"Красота неземная!": вдова Круга восхитила умопомрачительным нарядом

Вдова Круга сразила поклонников роскошным образом. Певица показала наряд, который подчеркнул ее выдающиеся женственные формы.

Вдова короля русского шансона Михаила Круга давно стала для поклонников эталоном стиля и женской красоты. Ирина Круг вызвала бурю эмоций у фолловеров, опубликовав в "Инстаграм" новое фото.

Артистка позирует в кадре в приталенном золотом наряде с глубоким декольте, подчеркивающим ее роскошную фигуру. Поверх наряда она накинула шубу, которая спадает с обнаженного плеча, передает Пятый канал. Свой образ вдова круга дополнила жемчужными серьгами и алой помадой.

Россияне пришли в восторг от внешнего вида звезды. "Красота неземная!", "Глядя на вас, даже моргать забываю!", "Это самое лучшее, что я увидел сегодня", "Яркая, стильная, невероятно женственная", — восхитились подписчики вдовы Круга.

Отметим, исполнительница любит демонстрировать красивую пышную грудь. К слову, золотое плиссированное платье она показывает не впервые. Так, в декабре 2019 года в Кремлевском дворце вдова Круга уже появлялась в золотистом комбинезоне, который выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры.