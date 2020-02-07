Вскрылись шокирующие данные о беременности звезды "Дома-2" от Александра Серова

Дарья Друзьяк стала гостьей шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" на Первом канале, выпуск которого был посвящен их скандальной истории с Александром Серовым. Девушку поймали на лжи.

В студии 31-летняя Дарья Друзьяк вспомнила, как развивались события полтора года назад. Она рассказала о якобы организованном Александром Серовым похищении после того, как тот узнал о ее интересном положении.

По словам экс-участницы шоу "Дом-2", люди певца ей постоянно угрожали. Также Друзьяк отметила, что именно после инцидента с ее удержанием в номере отеля у нее произошел гормональный сбой, из-за чего прервалась беременность.

В эфире шоу вскрылась шокирующая правда. Оказалась, свою беременность девушка сфальсифицировала. Так, врач-акушер Нона Осепян рассказала, что первые результаты анализов Друзьяк на гормон ХГЧ оказались отрицательными, а вторые — положительными. При этом перед повторным прохождением процедуры девушка уходила в туалет.

По словам медика, в это время экс-участница телестройки делала себе инъекцию препарата ХГЧ, чтобы сфальсифицировать беременность. На шоу пришла и свидетельница происходящего в отеле Екатерина Логинова – редактор передачи "На самом деле". Она заверила, что никакого похищения Александром Серовым Дарьи Друзьяк не было, а девушка сама обратилась к представителям ток-шоу и попросила укрытия.

Эксперт Роман Устюжанин заявил, что о беременности от Александра Серова звезда "Дома-2" лгала. "Это полная постановка. Полная постановка, спланированная заранее", — озвучил вердикт специалист.

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