Причину загадочной смерти светленького из "Иванушек" раскрыли спустя годы

Игорь Матвиенко в честь своего 60-летия дал большое интервью. Мужчина подвел итоги прожитых лет и рассказал о вещах, которые его беспокоят до сих пор. Например, он поделился, что не смог помочь своему подопечному Олегу Яковлеву.
Алкоголь сгубил светленького из "Иванушек". Участник бойз-бэнда скончался на 48-м году жизни от остановки сердца, которое не справилось с последствиями цирроза печени. Как рассказал Матвиенко, он знал о проблемах мужчины со спиртным и даже хотел заставить отказаться от пагубной привычки. "Конечно пытался. Разговорами, убеждениями", – ответил шоумен на вопрос о том, пытался ли он остановить Яковлева.
В целом продюсер уверен, что слава слишком сильно влияет на психику, ведь популярность опустошает. Также Матвиенко сравнил известность с запрещенными веществами. "Хлебнув ее один раз, ты уже жить не можешь без нее, как без наркотика. Это беда наших звезд. Самое страшное для них – потерять популярность", – цитирует издание "Аргументы и Факты" юбиляра.
Напомним, что Яковлев занял место еще одного печально известного солиста "Иванушек International". В 1998 году скончался Игорь Сорин. Он выпал из окна и умер в больнице через несколько дней. Игорь Мативиенко уверен, что причиной смерти артиста была "какая-то кислота или галлюциногенные грибы".
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