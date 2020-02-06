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Шоу-бизнес

Знаменитый кутюрье сделал предложение Ольге Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне в Россию приехал  легендарный французский кутюрье Жан-Поль Готье. Модельер прилетел на премьеру своего Fashion Freak Show.
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В честь приезда художника по костюмам организовали пресс-конференцию. В ходе нее он сделал важное заявление о том, что планирует сотрудничество с представительницей российского шоу-бизнеса. Его выбор пал на исполнительницу Ольгу Бузову.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Что касается работы с артистами, есть такая Ольга Бузова. Я с ней познакомился. Кто-то ее любит, кто-то – меньше, это хорошо, что у всех есть своя позиция. Меня же очень привлекает картинка, я вижу на ее фотографиях, где костюмы из кожи... Мою коллекцию "Русский конструктивизм"... Это было бы забавно (посотрудничать с ней)", – заявил Жан-Поль Готье.

Певица так очаровала модельера, что он предложил ей представить его коллекцию и вызвался лично шить ей концертные костюмы. Отметим, что среди его подопечных есть такие мировые звезды как Мадонна, Кайли Миноуг и Милен Фармер. 

Это известие довело Бузову буквально до экстаза. Ведь она стала первым российским артистом, с которым Готье согласился работать. "Сегодня для меня состоялось долгожданное событие – встреча с гуру мировой моды Жан Поль Готье. Проговорили больше часа обо всем. Как же было приятно слышать признания в любви от такого гения!" – призналась Ольга в своем микроблоге.

6 февраля 2020, 16:02
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Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Каждый разумный человек поймет Готе знать не знал о Бузовой,подсунули прост.. ему,наговорили о ложных успехах,а что остается делать Готье Верить,он же не знает,что это чудовище самое отвратное на сегодняшний день
Гость
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Читайте ШЛОК пишет Соколова о встрече с Готье ,ВСЕ БОЛЬШЕ ПО ЭТОЙ ВСТРЕЧИ становится понятно, выполняет Бузова роль прост.. Подсунули шл.. к мужику она ТО знает,что делать Вонючий запах прост.. сразу чувствуется ,а столько лет в притоне?! от Бузовой воняет на расстояние
Гость
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Гость
Теперь Бородина и Собчак слюной зависти изойдут. Особенно Бородина 😂
Главное сказать старичку,что 19 миллионов накрученных подписчиков Надо посмотреть кто организатор мероприятия Скорее всего друзья армяни Арчера,которые подсунули эту прост.. Готье А там Бузова знает,что делать Это в крови прост.. из притона
Гость
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Гость
Теперь Бородина и Собчак слюной зависти изойдут. Особенно Бородина 😂
Молодцы Бородина и Собчак живут нормальной семьей с детьми ,воспитывают и любят жизнь А прост.. Бузова кукла у кукловодов Откуда знал Готье о Бузовой? Подсунули за какие то блага ВСЮ жизнь прост.. быть ей не позавидуешь Бесплодная, после притона УБОГАЯ
Гость
Ответить
То что произошло ПОКАЗАТЕЛЬ того ,что суют Бузову только за деньги,знакомства ВЕДЬ Готье не знал о Бузовой ,но почему то остановился на этой шл..
Гость
Ответить
Теперь Бородина и Собчак слюной зависти изойдут. Особенно Бородина 😂
Гость
Ответить
Главное прост.. подсунуть И за это деньги тянуть Жалко,что стариков обманываю прос...ками ,Но сходит Бузова к нему, не таких обслуживала
Гость
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ВОТ ещё один показатель,как надо вовремя подсунуть прост.. Готье ничего не знает про неё,но она стала выбором и скорее всего какая то договоренность с людьми бузовой продвинули шл.. Как можно понять Готье без предварительных договоренностей о Бузовой Но нам то всем ПОНЯТНО,что подсунули шл.. ,а что и за какие то вливания, нам это не известно,но армяни делают свое черное дело были бы деньги,а у сапожников у метро они есть Неужели лучше и моложе нет?
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