Знаменитый кутюрье сделал предложение Ольге Бузовой

Накануне в Россию приехал легендарный французский кутюрье Жан-Поль Готье. Модельер прилетел на премьеру своего Fashion Freak Show.

В честь приезда художника по костюмам организовали пресс-конференцию. В ходе нее он сделал важное заявление о том, что планирует сотрудничество с представительницей российского шоу-бизнеса. Его выбор пал на исполнительницу Ольгу Бузову.

"Что касается работы с артистами, есть такая Ольга Бузова. Я с ней познакомился. Кто-то ее любит, кто-то – меньше, это хорошо, что у всех есть своя позиция. Меня же очень привлекает картинка, я вижу на ее фотографиях, где костюмы из кожи... Мою коллекцию "Русский конструктивизм"... Это было бы забавно (посотрудничать с ней)", – заявил Жан-Поль Готье.

Певица так очаровала модельера, что он предложил ей представить его коллекцию и вызвался лично шить ей концертные костюмы. Отметим, что среди его подопечных есть такие мировые звезды как Мадонна, Кайли Миноуг и Милен Фармер.

Это известие довело Бузову буквально до экстаза. Ведь она стала первым российским артистом, с которым Готье согласился работать. "Сегодня для меня состоялось долгожданное событие – встреча с гуру мировой моды Жан Поль Готье. Проговорили больше часа обо всем. Как же было приятно слышать признания в любви от такого гения!" – призналась Ольга в своем микроблоге.

