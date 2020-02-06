Глюкоза резко отреагировала на слухи о разводе

В одном из последних интервью Глюкоза прокомментировала слухи о разводе. Девушка откровенно рассказала о семейной жизни.

Наталью Ионову и ее мужа, бизнесмена Александра Чистякова, часто пытаются "развести". Слухи о расставании периодически появляются в медийном пространстве, несмотря на то, что пара уже доказала свою прочность – супруги вместе 13 лет.

В недавнем интервью звездная блондинка решила наконец-то прокомментировать разговоры вокруг семьи. Глюкоза уверяет, что никаких глобальных конфликтов в ее браке нет, поэтому не может понять причину пересудов. "Возможно, это было связано с тем, что я поменяла ник в "Инстаграме" на Glukozamusic. Раньше он был связан с фамилией мужа", – предположила звезда. На самом деле имя в социальной сети она поменяла, чтобы людям было проще ее найти.

Однако все-таки идеи о разводе у Натальи появлялись. В моменты кризиса девушка думала о расставании с отцом своих детей. "Бывало, что греха таить. Но как только начинаешь углубляться в эти мысли, понимаешь, что нет, нет и еще раз нет", – призналась Глюкоза в беседе с изданием ОК!

Также певица раскрыла секрет прочных отношений с Александром. "У нас в семье есть правило: даже если мы поссорились, все равно ложимся спать в одну кровать", – рассказала Наталья Ионова.