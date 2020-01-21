Глюкоза серьезно пострадала в отпуске

Температура на острове превышает +30. Под таким палящем солнцем сложно не обгореть. Вот и артистку эта беда не обошла стороной. Глюкоза получила сильный ожог на шее и ключицах.
Знаменитость опубликовала снимок в своем инстаграм-аккаунте. В топе серебристого цвета с глубоким декольте хорошо просматривается грудь исполнительницы, а тонкая серебряная цепочка привлекает внимание к этой части тела.
Неудивительно, что фолловерам понравилось откровенное фото: "Какая прелесть!", "Вау!", "Всегда красивая и очаровательная...", "Потрясающая", "Выразительные глаза", "Красавица! Настоящая! Живая!", "Космическая!"
"Ну все. Как спать теперь?" – спросил фанат.
Нашлись и те, кто раскритиковал певицу Глюкозу. Они отметили, что артистке абсолютно не идет чрезмерная худоба. "Жуть!" – резюмировал злопыхатель.
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