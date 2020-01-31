"Неужели это реально?": Глюкоза поразила россиян физической формой

Певица опубликовала пост в "Инстаграм", где демонстрирует владение своим идеальным телом. Звезда в черном купальнике делает одно из упражнений йоги – стойку на голове. К снимку она добавила мотивирующую цитату: "Позаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно жить".
Фолловеры сразу отреагировали на публикацию. Они похвалили мать двоих детей за подтянутую фигуру и отметили спортивную подготовку: "Браво! Любо-дорого посмотреть", "Вот это да! Класс!", " О Боже, какой кадр!", "Куколка Барби", "Очень красивое тело".
Глюкоза с мужем-бизнесменом и детьми уже вернулись в холодную Москву. Они провели зимний отпуск в теплых краях. В течение поездки певица радовала фанатов пейзажами и семейными портретами.
Стоит отметить, что Наталью часто критикуют за излишне откровенные фотографии. Многие считают, что "обнаженные" снимки могут навредить ее браку. Хейтеры не сомневаются, что таким поведением она показывает комплексы и неуверенность в себе. Певица Глюкоза лишь отшучивается, злопыхателей называет пупсиками и признается им в любви.
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