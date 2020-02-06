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Шоу-бизнес

Странности и несостыковки: зрители не поверили исповеди Успенской

Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official
Андрей Малахов посетил Любовь Успенскую, которая страшно переживает из-за скандала после сенсационного интервью ее дочери Татьяны Плаксиной. Внимательные зрители обратили внимание на некоторые странности и несостыковки.
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Проблемы в семье Любови Успенской начались полтора года назад, когда, согласно официальной версии, ее дочь Татьяна Плаксина упала с велосипеда в Коста-Рике, сломала челюсть в нескольких местах и лишилась зубов. Потом было несколько операций, но, как утверждает певица, здоровье дочери не восстановилось. Более того, якобы выявились серьезные психологические проблемы.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Недавно Татьяна Плаксина выступила на шоу "Звезды сошлись", в котором обвинила мать в многолетнем душевном и даже якобы физическом насилии. Будто бы Любовь Успенская не давала дочери и шагу из дома сделать, не позволяла работать или зарабатывать своим творчеством. Разразился скандал. Немедленно последовало опровержение со стороны артистки. Она заявила, что интервью Татьяна дала якобы под давлением телевизионщиков, после того, как над ней поработали какие-то плохие люди, настроили ее против матери. Причем это опровержение Любовь Успенская записала уже вместе с наследницей.

Разобраться в сложных отношениях двух родных женщин решил Андрей Малахов. Суть нового выпуска шоу "Прямой эфир" оказалась довольна проста: телеведущий приехал домой к артистке, которая уже с порога стала рыдать и жаловаться, что "живет в аду". Здесь же оказалась и сама Татьяна Плаксина, на фоне накрашенной, со свежим маникюром матери выглядевшая крайне просто и бледно. Пока Успенская жаловалась, та продемонстрировала ведущему, как умеет хорошо играть на рояле и петь, повторила, словно заученные, слова, что желает отделиться от матери. В то же время певицу буквально штормило: то она извинялась перед дочерью, то говорила, что не может ее простить. В итоге, артистка заявила, что ей плохо, и на помощь пришла медсестра, поставившая ей капельницу.

В комментариях зрители отметили много несостыковок и странностей. Одни обратили внимание на слова, сказанные Татьяной Плаксиной в передаче, – "выбили зубы". Многие сделали вывод, что женщина не упала в Коста-Рике, как утверждалось ранее. Другие высказали мнение, что "по глазам видно" – Плаксина будто бы употребляет запрещенные вещества, а какой-то зритель и вовсе назвал Коста-Рику "кокаиновой".

Человек, явно специалист, поставил под сомнение мастерство медсестры: "Ой, театр. Ставить капельницу, предварительно не надув вену жгутом. Следующее – 26:04 Если бы игла была в вене, то от этого жесткого движения она бы тааак дернулась от боли. И медсестра какая-то малограмотная актриса". Не оценили зрители и начало шоу, когда снимали Андрея Малахова, поднимающегося по лестнице к двери дома Любови Успенской и держащего в одной руке бумаги, свернутые трубочкой. Уже в следующем кадре он входил в дом с роскошным букетом роз (при этом непонятно, куда делись бумаги).

Наблюдательные зрители не оценили также слова Любови Успенской, которая объявила о разводе с мужем и пожаловалась, будто он настраивает дочь против нее и пытается ее "довести до могилы". Ведь ранее в другом интервью она хвалилась, как супруг ее сильно любит, что даже подарил элитную иномарку за 30 миллионов.

Комментаторы задались вопросом, куда пропал тот самый племянник, на которого в резонансном шоу "Звезды сошлись" жаловалась Татьяна Плаксина, будто из-за него Любовь Успенская лишила ее целого этажа, поместив туда родственника. Почему-то в программе Андрея Малахова его так и не показали.

В целом, выпуск произвел гнетущее впечатление на зрителей. Кто-то жалел Татьяну Плаксину, которая к 30 годам нигде не работала и не создала собственной семьи, кто-то утешал Любовь Успенскую, положившую жизнь на алтарь работы и проглядевшую родную дочь, а теперь сбивчиво говорящую на камеру о проблемах с ней. "Мать неоднозначно намекнула, что если отпустит дочь, то та совсем снаркоманится", – высказал зритель мнение о том, почему вдруг Любовь Успенская заперла до этого полжизни путешествующую дочь дома.

Автор: 6 февраля 2020, 10:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Заврались все в корень! Очередной способ заработать бабло на собственном пиаре. Тупое отребье ,жадно до денег. Противно читать и смотреть... когда уже запретят их мусолить в сми и на тв... уроды типа поющие
Гостьарина
Ответить
наверно, людям из шоу-бизнеса не стоит заводить детей
Гость
Ответить
Можно было поверить,если бы это была не Успенская,но эта ради пиара и денег мать родную продаст
Гость
Ответить
Это было очередное шоу Любани!!! А девочка - талантливая, забитая морально, её реально жаль.
Дина Дернер
Ответить
Это дешёвый пиар! Из эпопеи " Алибасов выпил средство " Крот" и " Свадьба Юлиана и Анастасии". Любе нужен пиар ( нет аншлаговых концертов)! Сюсюкающему Малахову- рейтинг!
ВРАНЬЁ!
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