Суд эвакуировали после истерики давящейся слезами Бузовой

Ограбление квартиры Ирины Бузовой произошло почти два года назад – в августе 2018 года. Подозреваемого по этому делу задержали лишь спустя год. Сторона обвинения выдвинула доводы, что тот же самый человек, помимо жилища матери звезды "Дома-2", ограбил квартиры еще двоих жителей Санкт-Петербурга.
Интересно, что на суде обвиняемый отрицал, что грабил квартиру Ирины Бузовой, которая находится в элитном старинном доме на набережной. Апартаменты в самом центре Северной столицы для нее приобрела старшая дочь Ольга Бузова. Поющая ведущая долго выбирала идеальное жилье и в итоге остановилась на квартире площадью в 100 квадратных метров. Узнав о подарке стоимостью в 16 миллионов рублей, родительница не смогла сдержать слез.
Кстати, Ирина рыдала и на заседании. И причина не только в украденном имуществе, сумма которого оценивается, по некоторым данным, в шесть миллионов рублей, а в том, что эти предметы несли памятную ценность. "Дело не только в деньгах, я копила это всю жизнь. Это вещи, которые не вернуть ни за какие деньги. Мамин подарок. Извините. Да, деньги тоже с неба не падают. Золото советское, кулон, который я купила, когда мне 16 лет было. Сережки с первой зарплаты, часы отца", – цитирует давящуюся слезами мать Ольги Бузовой 78.ru.
Интересно, что рассмотрение дела не было закончено по той причине, что суд эвакуировался. Это случилось спустя время после истерики Ирины Бузовой. В итоге, заседание перенесли на 12 февраля.
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