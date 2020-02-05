Шантажировал и угрожал: Любовь Успенская раскрыла шокирующую правду о муже

Любовь Успенская поделилась сенсационными подробностями личной жизни. В программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" она призналась Андрею Малахову в том, что разводится с супругом-бизнесменом Александром Плаксиным.

После скандального интервью 30-летней Татьяны Плаксиной в телешоу "Звезды сошлись" на НТВ о непростых отношениях с матерью Любовь Успенская сильно переживает и плохо себя чувствует. Певица не исключает, что дочь мог настроить против нее муж.

По словам исполнительницы, супруг главный человек, который разрушил жизнь дочери и ее. "Я собираюсь подать на развод, у нас не все гладко – я ведь скрывала, что мы уже год не живем вместе. Мы часто ругались, он человек с черной энергетикой… Начиная с четырех лет Тани я хотела с ним развестись, но муж шантажировал меня, угрожал, что не даст справку на выезд в Россию (пара жила в Америке, – прим. ред.). Я согласилась на все его условия, я всю жизнь живу в шантаже", – поделилась Любовь Успенская.

Только когда Татьяне исполнилось 18 лет, артистка уехала работать в Россию. Полтора года назад, когда дочь звезды попала в аварию на Коста-Рике, упав с велосипеда, ее отец не проявил должной заботы. Тогда-то из-за проблем со здоровьем и начались разногласия между матерью и дочерью.

По словам знаменитости, все это время после несчастья с наследницей она не спит ночами и каждый день плачет. Кроме того, Любовь Успенская уверена, что на ее деньги Александр Плаксин потакал всем капризам дочери, оплачивая ее вредные привычки и опасные увлечения.

"У меня такое чувство, что мой муж придумал план, чтобы меня уничтожить, довести до могилы и забрать все, что у меня есть", - заявила певица. По словам Любови Успенской, супруг пользовался ее деньгами и разрушал дочь.